Vasto, prorogata la data per il pagamento dei tributi locali

Il Sindaco ha comunicato che é stata fatta una delibera di Giunta che proroga al 31 maggio il pagamento della tassazione locale

VASTO (CH) – Nel Comune di Vasto (CH) la data per il pagamento dei tributi locali slitta al 31 Maggio. Lo ha annunciato il Sindaco, Francesco Menna, in un video pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di Vasto.

“A seguito di quanto stabilito dal Governo – ha dichiarato il Sindaco – relativamente a un differimento della tassazione nazionale al 31 maggio, sentito anche il Presidente dell’Anci e il Presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, abbiamo deciso di mettere su bianco questa nostra volontà. Si é fatta una delibera di giunta che proroga al 31 maggio il pagamento della tassazione locale e quindi anche la tassa suill’immondizia”.

“In questi anni – continua Menna – abbiamo affrontato tanti sacrifici che ci hanno permesso di ripianare una grossa parte del bilancio dopo la lettera della Corte dei Conti, che ci diceva di rientrare di svariati milioni. Lo abbiamo fatto mantenendo inalterate le tariffe e i prezzi dei servizi, come la mensa, la scuola, il trasporto e soprattutto è rimasta inalterata la Tari, a differenza di quanto é avvenuto in altri Comuni. Inoltre insieme a voi e alle attività produttive abbiamo mantenuto inalterata all’8,1% l’Imu sulle aziende, che forse é una delle più base della Regior Abruzzo. È questo un segnale di piccola vicinanza alle imprese, alle famiglie e agli imprenditori che stanno vivendo momenti di grande difficoltà, dovuto al blocco dell’economia, al fatto che obbiamo stare a casa per evitare problemi di salute legati al Coronavirus”.

Menna ha concluso rinnovando l’invito a restare a casa e rigraziando tutti per la collaborazione di questi giorni.