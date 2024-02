Vasto, installate tre nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche

Due sono state installate nell’area parcheggio Piazza Robert Baden Powell ed una nel parcheggio in Via Circonvallazione Histoniense

VASTO – Sono attive tre nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche in città, due sono state installate nell’area parcheggio Piazza Robert Baden Powell ed una nel parcheggio in Via Circonvallazione Histoniense n. 501.

Si tratta di un progetto avviato nel 2021 con la sottoscrizione di una Convenzione tra il Comune di Vasto e la Be Charge SRL.

“In città è in crescita il numero delle auto elettriche e grazie all’attivazione di nuove colonnine garantiamo – ha detto il sindaco, Francesco Menna – azioni volte a diffondere la mobilità elettrica per tutelare i cittadini e l’ambiente. Muoviamo passi concreti verso una città che sarà sempre più smart. Un atto importante per la nostra amministrazione che sta adottando misure che vanno sempre più nella direzione di una mobilità sostenibile”.

“I lavori interesseranno anche altri punti di ricarica, – dichiara l’assessore alle Politiche per la mobilità sostenibile, Carlo Della Penna – tra Vasto e Vasto Marina. Gli impianti installati sono dotati di tecnologie per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica. Prossimamente vedremo aumentare il numero di colonnine per una Vasto più smart e più green. Ringrazio la mia collega, l’assessore Paola Cianci, per il lavoro svolto in precedenza”.

“Siamo partiti nel 2020 con il posizionamento, nell’area di Piazzale Histonium, di una colonnina di ricarica di proprietà comunale –dichiara l’assessora al Patrimonio, Paola Cianci – che gratuitamente eroga il servizio di ricarica molto apprezzato dagli utenti. La mobilità elettrica è una realtà che deve essere promossa con azioni concrete”.