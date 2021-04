Vasto, incontro con il senatore Misiani sul futuro del sistema produttivo

Misiani ha ricordato la presenza nel PNRR anche della modernizzazione del collegamento ferroviario tra Roma e Pescara

VASTO – E’ intervenuto anche il senatore del Partito Democratico Antonio Misiani all’evento organizzato dal Pd abruzzese focalizzato sull’economia dell’area del vastese. L’ex viceministro dell’Economia ha indicato come strada per l’efficacia del piano nazionale di ripresa e resilienza “il dialogo per creare terreno di condivisione con le parti sociali attorno agli obiettivi” e, di particolare interesse per il territorio di cui si è discusso, sottolineato la richiesta del Pd di “inserire nel PNRR un capitolo dedicato all’automotive per sostenere la produzione di auto a guida autonomia e l’elettrificazione. Occorrono scelte oculate di politica industriale che devono mettere l’Italia in condizione di competere con gli altri Paesi”. Misiani ha ricordato la presenza nel PNRR stesso della modernizzazione del collegamento ferroviario tra Roma e Pescara. Sono stati poi indicati dal senatore del Pd altri interventi che dovranno essere realizzati per migliorare la competitività dell’area, tra cui la realizzazione della “terza corsia dell’A14 fino a Vasto, interventi per i porti e per l’aeroporto di Pescara, oltre al tema della digitalizzazione che è anche fortemente sociale per il sistema economico”.

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha indicato tre priorità per l’accompagnamento dello sviluppo del territorio, su cui ha chiesto supporto: “L’ampliamento del piano regolatore di porto di Vasto; la variante della statale 16, visti gli annosi problemi di ritardo e sicurezza: occorre un incontro fruttuoso e definitivo Anas; infine è fondamentale il mantenimento del Tribunale e quindi della Procura, quella di Vasto è l’unica tra Pescara e Foggia, e gli investimenti e competitività sono legati anche alla sicurezza”.

Per Gianni Cordisco, segretario del Pd della provincia di Chieti, “occorre lavorare perché il sistema economico vastese diventi un modello di sviluppo sostenibile, e questo spetta innanzitutto al Pd”, riferendosi a un percorso iniziato con la Giunta regionale guidata da Luciano D’Alfonso che è poi proseguito tra le altre cose con l’inserimento dei porti di Vasto e San Salvo in processi di internazionalizzazione, oltre che al fatto che il Pd governa la Provincia e la maggior parte dei Comuni dell’area. Manola Cavallini, rappresentante della Cgil, ha messo in guardia su alcune caratteristiche del sistema economico dell’area come la forte prevalenza dell’automotive, e ha invitato a guardare con occhio critico l’arrivo di Amazon: “L’occupazione non è tutta di qualità”. Per Fabio Travaglini di Unipmi “vanno messi in connessione tutte le istituzioni e gli enti, la politica deve ascoltare e con uno spirito di collaborazione sapere programmare” mentre Antonio Boschetti, consigliere comunale e segretario del Pd di San Salvo, in riferimento al prossimo insediamento di Amazon, ha detto che “l’ambiente e inclusione sociale verrebbero pressati con il carico urbanistico, viario, di emissioni. Come Pd dobbiamo rendere virtuosa questa nuova fase”. Daniele Marinelli, responsabile economia e lavoro del Pd Abruzzo, ha detto che “il tema della sostenibilità sociale è un tema fondamentale, il ruolo del Pd deve essere quello di orientare i processi nel senso della transizione ecologica e tecnologica”.