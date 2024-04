Vasto, le celebrazioni per il 25 aprile: ecco il programma

La cerimonia avrà inizio alle 09:30 in Piazza Rossetti con la deposizione di un omaggio floreale alle edicole dei caduti nella Resistenza

VASTO – Domani Vasto celebra una delle giornate più significative della nostra Repubblica, la Festa della Liberazione che sarà celebrata con una cerimonia a cui sono invitati tutti i cittadini e prenderanno parte le autorità civili, militari, le associazioni combattentistiche e d’arma, il sindaco e le rappresentanze politiche e consiliari.

“Il 25 aprile – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – è oltre la giornata del ricordo, l’impegno quotidiano ad operare nello spirito e nei valori della Costituzione da chi ricopre incarichi pubblici, ma anche ogni cittadino nella convinzione che i valori costituzionali debbano essere ogni giorno realizzati, tutelati e promossi”.

“Questo importante anniversario è e deve essere una giornata di festa, ma anche di riflessione – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – sulla storia di tutti gli italiani e non solo di un’importante cerimonia istituzionale. Ricordiamo coloro che hanno sacrificato la loro vita per il bene di tutti e assicurato la libertà e la pace di cui godiamo, ma ognuno di noi ha il dovere di impegnarsi, ogni giorno perché tutto questo non vada perduto”.

La cerimonia avrà inizio alle 09:30 in Piazza Rossetti con la deposizione di un omaggio floreale alle edicole dei caduti nella Resistenza al nazifacismo: Leonardo Umile, Angelo Cianciosi, Armando Ottaviano e Antonio Cieri. Alle 09:45 in Piazza Caprioli alzabandiera e deposizione della corona di alloro al Monumento ai caduti di Guerra. Alle 10:15 in via Adriatica deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai caduti del mare ed alle 10:30 in Piazza Brigata Maiella deposizione di una corona d’alloro.