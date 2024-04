A Chieti arriva l’Abruzzo Motor Show: ecco quando

La due giorni sarà ospitata il 22 e 23 giugno negli spazi dell’ex Foro Boario della Camera di Commercio di Chieti

CHIETI – Si svolgerà il 22 e 23 giugno con la coorganizzazione del Comune di Chieti, l’Abruzzo Motor Show, evento motoristico che nasce per appassionati di auto, moto e tutto ciò che riguarda il mondo dei motori. La due giorni sarà ospitata negli spazi dell’ex Foro Boario della Camera di Commercio di Chieti, a cura dell’associazione Rewind Più presieduta da Fiorenzo Perrotti.

“Durante l’evento, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare una vasta gamma di veicoli di tutte le marche e modelli, tra cui auto sportive, moto da strada, camion e altri mezzi industriali – spiega l’assessore al Commercio Manuel Pantalone – . Non solo esposizione, per appassionati, collezionisti e curiosi, ma anche dimostrazioni di guida e piccole competizioni, oltre a stand espositivi con accessori e componenti per i veicoli. Ci sarà la possibilità di visitare gli stand, trovare pezzi rari e di collezionismo, fare piccole prove dei veicoli all’esterno della struttura. Insomma una due giorni anche di divertimento che siamo certi attirerà visite da tutto il territorio”.