Vasto, l’Ater di Lanciano assegna 5 alloggi a canone concordato

Gli immobili sono destinati a famiglie che avevano presentato istanza di concessione in locazione degli alloggi di edilizia convenzionata

VASTO – Il Presidente Fausto Memmo comunica che L’ATER di Lanciano ha provveduto all’approvazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione di 5 alloggi a canone concordato nel Comune di Vasto, Via De Gasperi n. 55, destinati a famiglie che avevano rivolto istanza al Bando ATER per la concessione in locazione degli alloggi di Edilizia Convenzionata nel Comune di Vasto.

“Gli assegnatari degli alloggi a canone concordato, precisa il Direttore Generale Giuseppe D’Alessandro, fruiranno di alloggi di ultima generazione sia sotto il profilo costruttivo che sotto il profilo del risparmio energetico in quanto le unità immobiliari di Via De Gasperi n. 55 sono dotate di impianto solare termico finalizzato a ridurre considerevolmente non solo i consumi energetici complessivi e con essi anche gli sprechi, ma anche le emissioni di anidride carbonica CO2, consentendo all’edificio di avere l’attestazione energetica di classe A. Sono 471 gli alloggi complessivi di propietà ATER nella città di Vasto in cui vivono inquilini e loro famiglie, di cui 371 sono alloggi sociali e 31 sono a canone concordato”.

“L’ATER, continua il Presidente Fausto Memmo, nell’ambito delle politiche abitative, si propone di mettere a disposizione alloggi anche a canone concordato, oltre a quelli a canone sociale con l’obiettivo di dare risposta alle esigenze abitative dei cittadini con reddito medio-basso, promuovendo una politica di sostegno alla famiglia e creando dei presupposti che agevolino i nuclei familiari, le giovani coppie, le persone anziane e le persone con invalidità 100%”.

Infine, conclude il Presidente Memmo, a breve ATER Lanciano- Vasto pubblicherà il bando per la mobilità degli inquilini a canone sociale, per consentire eventuali spostamenti in relazione alle possibilità degli inquilini di richiedere il cambio dell’alloggio nel rispetto delle previsioni della Legge regionale n. 96/96 e dei requisiti richiesti.