“Ultimo appello” al centrodestra di Enrico Di Giuseppantonio (Udc): “Subito vertice della coalizione”

PESCARA – “Ora basta con le polemiche sterili sui media. E’ tempo di discutere sulle cose concrete altrimenti prenderemo le nostre severe decisioni”.

Il richiamo a tutti coloro che si riconoscono nel centrodestra e credono nello spirito unitario tra forze politiche capaci di trovare coesione in vista delle Regionali del prossimo febbraio, arriva dal Segretario Regionale dell’Udc,

Enrico Di Giuseppantonio.

L’appello è stato lanciato, mercoledì sera, in occasione dell’inaugurazione della sede elettorale della Dc-Udc, in via Carducci a Pescara.

Nel suo intervento, Di Giuseppantonio, è stato particolarmente deciso e diretto: “Chiediamo con forza la convocazione urgente di un tavolo per discutere sul programma che proporremo agli abruzzesi. Non possiamo più permetterci di trascorre più tempo a fare polemica sui giornali, che nell’ affrontare le questioni, molto serie, che riguardano l’Abruzzo.Noi siamo pronti: abbiamo individuato i nostri candidati, persone autorevoli, capaci e vicine ai territori. Dunque, è necessario incontrarci il prima possibile per definire tutti gli elementi che sono fondamentali per affrontare una dura campagna elettorale che riporti il centrodestra alla guida della Regione”.

“In questo periodo che ci separa dall’apertura della campagna elettorale – ha aggiunto Enrico Di Giuseppantonio– dobbiamo immediatamente sostituire le polemiche con l’esigenza di cercare creativamente vie per salvaguardare il futuro dell’Abruzzo ed in modo particolare le generazioni future. Di qui anche la necessità di trovare una via unitaria per il Bene comune di tutta la comunità abruzzese. Dobbiamo concordare tutti insieme– ha ammonito Di Giuseppantonio– cose concrete, cose vitali e cose di tutti gli abruzzesi.”

Mercoledì 12 dicembre alle ore 17.30 in via Carducci n.22 si è tenuta, con la benedizione del Parroco della Chiesa del Mare, l’inaugurazione della sede regionale della lista della Democrazia Cristiana, nata dall’unione dei partiti Democrazia Cristiana e UDC. La sala era gremita di gente tante le piante, i fiori, tanti i giovani, tanti gli appassionati democristiani, tra loro spiccano le presenze di Alessandra Supino nota avvocatessa del foro di Chieti e il noto farmacista Dott. Antonio De Vita ex assessore al turismo di Caramanico Terme.

“I diamanti della rinata DC” si lascia sfuggire Angelica Bianco, colei che ha sempre custodito fino ad oggi segretamente i candidati della Democrazia Cristiana. Dopo il taglio del nastro, ha aperto i lavori l’On. Giampiero Catone, successiva la presentazione dei programmi fatta da Enrico Di Giuseppantonio. Bella la novità della piccola sala stampa. Al termine brindisi con vini di cantine autoctone e assaggio, come tradizione abruzzese insegna, di porchetta.