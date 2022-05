Valerio Lundini & i Vazzanikki show musicale a Pescara: ecco quando

Mercoledì 24 agosto alle 21 al Teatro D’Annunzio di Pescara uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove

PESCARA – “Il primo tour dopo il drammatico scioglimento” è lo show musicale che Valerio Lundini & i Vazzanikki porteranno in scena mercoledì 24 agosto alle 21 al Teatro D’Annunzio di Pescara. La formazione capitanata da Valerio Lundini proporrà uno show di rock’n’roll a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, alternato a diverse gag, momenti di improvvisazione e interazione col pubblico. Dopo lo strepitoso successo ottenuto con lo spettacolo “Il Mansplaining spiegato a mia figlia” e dopo la scoppiettante partecipazione al Primo Maggio a Roma, esaltata ed elogiata sia dalla stampa che dal pubblico, il comico romano porterà dal vivo il suo progetto musicale con i Vazzanikki (presenza fissa ed ormai iconica a “Una pezza di Lundini”) che accompagna la sua carriera live da più di dieci anni, nel quale emergerà uno spirito caustico, ironico e nonsense.

Il tour di Valerio Lundini & i Vazzanikki nelle principali rassegne estive della penisola italiana è prodotto da VignaPR e DO7 Factory.

VALERIO LUNDINI & I VAZZANIKKI

Valerio Lundini – Voce e Pianoforte

Andrea Angelucci – voce e chitarra acustica

Carmelo Avanzato – basso e voce

Flavio Denovellis – chitarra elettrica

Gianluca Sassaroli – batteria

Olimpio Riccardi – Sax

BIGLIETTI

Organizzazione Best Eventi. Biglietti disponibili dalle 12 di mercoledì 11 maggio sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): poltrona numerata 29,90 – gradinata non numerata 23,00 (diritit di prevendita inclusi). Info 085.9047726 www.besteventi.it.

BIOGRAFIA

Valerio Lundini nasce a Roma nel 1986. Si diploma alla Scuola Romana dei Fumetti e inizia a scrivere abitualmente sulla rivista Linus. Oltre all’attività di musicista con i Vazzanikki, fa l’autore alla radio e alla TV collaborando, tra gli altri, con Nino Frassica, Lillo & Greg. Nel 2019 partecipa in qualità di autore e comico al programma “Battute?” in onda in seconda serata su Rai 2. Nel 2020 partecipa come co-conduttore al programma L’Altro Festival, nuova versione del DopoFestival di Sanremo, in streaming su RaiPlay e sempre nel 2020 arriva il suo primo ruolo da conduttore principale nel programma “Una pezza di Lundini”, in onda in seconda serata su Rai 2 dal 7 settembre 2020. Ad agosto 2021 torna dal vivo con “Il Mansplaining spiegato a mia figlia”, spettacolo esilarante e irriverente che tra la versione estiva e quella teatrale registra più di 50.000 spettatori e il consenso unanime della critica e del pubblico.

UNA PEZZA DI LUNDINI

“Una pezza di Lundini”, giunto alla terza edizione, va in onda ogni mercoledì su Rai 2 in seconda serata. Si tratta di un Late night comedy che fa finta di sostituire cose assurde (che non esistono), un programma con interviste nonsense ad ospiti famosi, servizi surreali e sketch in studio che butta giù tutti i luoghi comuni, il buonismo e i cliché a cui siamo abituati, come nessuno aveva fatto prima di lui.

ERA MEGLIO IL LIBRO

Il 2 marzo 2021 è uscito il suo primo libro dal titolo “Era meglio il libro” – una raccolta di racconti e schegge surreali e irresistibili pubblicato da Rizzoli – entrato direttamente al 1° posto nella classifica Bestseller di IBS Libri Narrativa Italiana.