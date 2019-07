Val Vibrata, rifiuti organici: incontro e nuovi orari per il conferimento

VAL VIBRATA – Nel corso dell’incontro tra Poliservice ed i sindaci della Val Vibrata si è evidenziato il problema dei rifiuti organici che risultano essere “sporchi”, ovvero misti con altro rifiuti non compatibile e non biodegradabile. Sono state evidenziate le difficoltà di smaltimento del rifiuto organico in quanto l’Abruzzo risulta nel periodo estivo ancora non autosufficiente. Inoltre gli impianti di conferimenti fuori Regione di cui si serve Poliservice minacciano di non ricevere più spazzatura organica non idonea. Poliservice comunica che, non solo scatteranno controlli più precisi, meticolosi con sanzioni in caso di violazioni ma che non sar’ ritirato il rifiuto che risulterà essere inidoneo.

CAMBIANO GLI ORARI PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI NEL CENTRO RACCOLTA DI ALBA ADRIATICA

Alba Adriatica Via Vibrata

Martedì dalle 15.00 alle 18.00

Giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Sabato dalle 9.00 alle 13.00

I vecchi orari erano:

Alba Adriatica Via Vibrata

Martedì dalle 14.00 alle 17.00

Giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Sabato dalle 9.00 alle 13.00