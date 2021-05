Vaccinazioni a Pescara, settimana AstraZeneca: pronotazioni per caragiver

PESCARA – Dalle ore 16 di ieri, venerdì 7 maggio anche i cosiddetti caregiver (familiari che hanno un ruolo di assistenza e cura per persone con malattia) domiciliati a Pescara hanno iniziato a prenotarsi sul sito del Comune nell’ambito della settimana AstraZeneca. Si tratta di persone che avevano già manifestato sul sito della Regione la propria disponibilità a ricevere l’immunoprofilassi; ci si può iscrivere liberamente e in perfetta autonomia, ricevendo dal sistema una data e un’ora in cui presentarsi presso il centro vaccinale comunale di via Tirino, andando così ad aggiungersi a quanti erano già iscritti negli elenchi delle somministrazioni programmate.

La nuova finestra della Settimana AstraZeneca è resa possibile dall’ulteriore disponibilità di dosi messe a disposizione dalla Asl. Dal pomeriggio di oggi i caregiver, una volta entrati sul sito istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it), devono accedere alla sezione “Città di Pescara – Vaccinazioni anti-Covid 19” e subito dopo utilizzare il pulsante “Prenota vaccinazioni Settimana AstraZeneca”.