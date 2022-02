Vaccinazioni a Fossacesia, somministrate 202 dosi nello scorso weekend

FOSSACESIA – Sono state 202 le dosi di vaccino somministrate tra sabato 12 e domenica 13 febbraio nella Palestra Polivalente di Fossacesia. Le due giornate, di cui quella di domenica aperta a tutti quelli che hanno voluto raggiungere Fossacesia per immunizzarsi, per la verità non ha toccato un’alta partecipazione di cittadini. Un dato che però è in media con gli altri centri vaccinali della regione dove quotidianamente si effettuano somministrazioni e nei quali, negli ultimi giorni, si registra una bassa affluenza.

“L’impegno non è mancato nemmeno stavolta e tutto questo dimostra come la hub vaccinale nella nostra città, da aprile 2021, si è rivelato un presidio fondamentale nella lotta al Covid. Un ringraziamento sentito va agli operatori sanitari che ogni qualvolta che la nostra struttura sportiva si è trasformata in centro vaccini, si sono impegnati nel loro lavoro, dimostrando competenza, professionalità e altruismo. Non dobbiamo dimenticare che medici e personale infermieristico, insieme ai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai carabinieri della Stazione di Fossacesia e alla Polizia Locale, da aprile dello scorso anno hanno garantito spontaneamente la massima assistenza alla popolazione, un lavoro in sinergia che ha permesso di superare le maggiori criticità, la cui gestione, in alcuni momenti, è stata difficile”.