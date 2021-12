Vaccinazione, terza dose per over 16: da domani attiva la piattaforma

REGIONE – Sarà attiva da domani, lunedì 27 dicembre 2021 alle ore 10 la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti Covid 19 per chi ha compiuto 16 anni. Lo comunica l’Assessorato alla Sanità. Per prenotarsi basterà collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria.

Possono prenotare la somministrazione sulla piattaforma solo ed esclusivamente coloro che hanno compiuto 16 anni e ricevuto la seconda dose da almeno 5 mesi (nei prossimi giorni l’intervallo potrebbe essere modificato secondo le indicazioni ministeriali).

Tutti gli over 12 fragili potranno invece richiedere la somministrazione della terza dose recandosi direttamente negli hub senza prenotazione ed esibendo le certificazioni sanitarie che attestano la condizione di fragilità.

Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno dei 270 sportelli Postamat attivi sul territorio regionale (pur senza essere clienti Poste, ma accedendo con la tessera sanitaria). Anche i 630 portalettere in servizio in Abruzzo, attraverso i palmari a loro disposizione, potranno prenotare la vaccinazione.

Per la somministrazione della terza dose verranno utilizzati vaccini a Rna messaggero.