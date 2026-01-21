USR Abruzzo, Nardocci riconfermato: le parole di Liris

L’AQUILA – Il senatore Guido Liris (nella foto) esprime le sue congratulazioni a Massimiliano Nardocci per la riconferma alla guida dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo per il prossimo triennio, definendo la decisione un importante segnale di continuità istituzionale e un riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni alla direzione dell’USR.

Liris sottolinea come la scuola abruzzese rappresenti un pilastro essenziale per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio. Garantire stabilità e una visione chiara nella guida dell’Ufficio scolastico regionale – afferma – significa rafforzare un sistema che necessita di programmazione, ascolto e capacità di gestione delle complessità.

Il senatore ribadisce inoltre la propria disponibilità a una collaborazione istituzionale leale e costruttiva tra Senato e USR Abruzzo, nell’interesse della comunità scolastica: studenti, famiglie, docenti e personale amministrativo.