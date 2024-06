Torna l’Urban Trail di Borgo Universo 2024 ad Aielli: come iscriversi

La gara é in programma il 9 giugno. Le iscrizioni si chiuderanno sabato 8 giugno e al raggiungimento di 200 atleti iscritti totali

AIELLI – La macchina organizzativa della Polisportiva Asd I Marsi è al lavoro da diverso tempo per mettere a punto i dettagli dell’Urban Trail di Borgo Universo in programma domenica 9 giugno nel territorio comunale di Aielli.

L’urban trail prevede un percorso lungo 11 chilometri per un totale di 250 metri di dislivello positivo. Si tratta di una corsa urbana con un tracciato che va completato per tre giri: questa disciplina o nomenclatura ormai esiste da più di 10 anni ma è sempre stato inserito nei Trail ma si sta lavorando su questo fronte per un possibile inserimento nel settore degli Urban e anche nel regolamentare questa disciplina, facendo da apripista a un possibile circuito dedicato esclusivamente ai trail urbani.

L’assegnazione del titolo regionale UISP è un tassello in più e al tempo stesso un prestigioso riconoscimento per questa manifestazione patrocinata dall’amministrazione comunale di Aielli, il noto paese dei murales.

Le iscrizioni on line, alla quota di 10 euro, si chiuderanno sabato 8 giugno e al raggiungimento di 200 atleti iscritti totali. E’ garantito il pacco gara ai primi 150 iscritti.