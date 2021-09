Ur-Fest Il Teatro della città a Popoli, il programma 2021

POPOLI – Parte il prossimo 10 Settembre la sessione conclusiva di Ur-Fest Il Teatro della Città, Festival di arti dal vivo in svolgimento nel Teatro Comunale di Popoli per iniziativa del Comune di Popoli e del Drammateatro. Un programma intenso, pensato da Claudio Di Scanno, regista del Drammateatro, con il consueto intento di diversificare la proposta e accogliere artisti dei vari settori dello spettacolo dal vivo, dal teatro alla musica, dal canto alla danza. Un Festival che giunge alla sua quarta edizione ma che raccoglie pienamente l’eredità dei tanti contesti di organizzazione delle culture di scena aperti dal Drammateatro nei suoi 35 anni di attività e che hanno visto ospiti tanti artisti italiani e di altri continenti.

Si parte il 10 Settembre alle ore 18.00 con un attesissimo concerto di fisarmoniche bajan di Sirius Accordion Trio, gruppo salentino composto da tre giovani musicisti nato sotto la guida del M° Germano Scurti e che si pone come obiettivo la divulgazione della fisarmonica classica all’interno delle più importanti realtà concertistiche, esprimendo le potenzialità di uno strumento troppo spesso relegato prevalentemente all’ambiente popolare. Un Trio di fisarmoniche è un evento più unico che raro, soprattutto se usciamo dal campo del folklore per addentrarci non tanto nel “classico” quanto nel “nuovo musicale”.

“Nuovo” che singolarmente sembra combaciare con l’offerta timbrico sonora dello strumento, paragonabile solo a quella dell’organo o a quella delle più sofisticate apparecchiature elettroniche. Il trio di fisarmoniche (bayan) si presenta come un organico estremamente nuovo, dinamico e completo, composto da Michele Bianco, Alberto Nardelli e Pietro Secundo. Grande giornata quella del 18 Settembre che con inizio alle ore 18.00 vede alternarsi sul palcoscenico del teatro il concerto lirico della soprano Emanuela Marulli, accompagnata da Jacopo Petrucci al pianoforte e da Andrea Petricca al violino, e la cerimonia di consegna del Premio Popoli dei Teatri 2021.

Il concerto prevede un percorso musicale raffinato, strettamente collegato alle tre Cantiche della Divina Commedia di Dante Alighieri, di cui quest’anno ricorre il 700° anniversario della morte. La particolare formazione del The Trio of Life creerà atmosfere musicali inedite. Nel concerto verranno eseguiti brani lirici e strumentali del Settecento, Ottocento e Novecento, alcuni dei quali riscoperti e riportati alla luce, composti da quei grandi compositori che in ogni epoca storica hanno voluto omaggiare Dante ispirandosi ai suoi versi. Alcuni dei brani in programma sono composti dal M° Andrei O. Popescu, pluripremiato compositore contemporaneo vincitore del prestigioso Premio per compositori di musica sacra “Benedetto XVI”. Uno di questi brani sarà composto appositamente da Andrei Popescu per l’evento e sarà ispirato all’Inferno di Dante. Le musiche ispirate alla prestigiosa opera dantesca saranno abbinate a versi accuratamente selezionati dall’Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso della Divina Commedia. Il programma musicale sarà inoltre raccontato e inframezzato da riflessioni di carattere filosofico-poetico e dalla lettura di alcune poesie scritte dal M° Andrea Petricca e tratte dal suo ultimo libro bilingue di poesie “La Coscienza di Euterpe – The Conscience of Euterpe”.

La scenografia del concerto sarà caratterizzata dai quadri di arte contemporanea della pluripremiata pittrice abruzzese Alessia Pignatelli. Il Premio Nazionale Popoli dei Teatri nasce in seno a Ur-Fest Il Teatro della Città con l’idea di conferire risalto a delle personalità che si distinguono nei settori specifici del Teatro, della Danza, del Cinema e del Canto per i livelli artistici acclarati che ne fanno “ambasciatori” culturali della cittadina di Popoli, sia per esservi nati sia per svolgere in essa la propria attività professionale. In questa sua prima edizione il Premio viene conferito a cinque artisti di indubbio prestigio, quali Mauro Marino, nato a Popoli, attore teatrale, cinematografico e televisivo; Susanna Costaglione, attrice teatrale e cinematografica, anima del Drammateatro di Popoli; Daniele Campea, nato a Popoli, regista cinematografico e compositore; Anna Paola Gianni, danzatrice e coreografa, Maestra di danza e anima del Centro Studi Danza Città di Popoli e quindi Emanuela Marulli, nata a Popoli, cantante lirica. Il Premio verrà presentato da Claudio Di Scanno mentre la loro consegna sarà a cura del Sindaco di Popoli Concezio Galli.

Altro straordinario appuntamento quello del 25 Settembre (ore 21.00) che vedrà in scena un grande attore di origini argentine, Cèsar Brie. Attore, autore e regista, nato a Buenos Aires, arriva a Milano a 18 anni con la Comuna Baires, gruppo teatrale di cui è cofondatore. Nel 1975 inizia a sviluppare un’arte apolide a stretto contatto con le molte realtà teatrali incontrate nel suo periodo di esilio. Diversi i suoi spettacoli, sempre intensi ed affascinanti, e le prestigiose collaborazioni artistiche prima con Iben Nagel Rasmussen , prestigiosa attrice dell’ Odin Teatret con la quale fonda il Gruppo Farfa, quindi con lo stesso Odin Teatret in spettacoli diretti da Eugenio Barba. Tra questi il celebre Talabot che per iniziativa del Drammateatro fu a Pescara nel 1988 e segnò la prima presenza di tutto l’ensemble dell’Odin in Abruzzo. Lo spettacolo che Cesar Brie presenterà a Popoli ha per titolo 120 kg di jazz , una narrazione intensa dedicata all’amore. Perchè dietro il racconto si celano tre amori: l’amore non corrisposto per una donna per la quale si finirebbe all’inferno; l’amore per il jazz che aiuta il protagonista, Ciccio Mendez, a sopportare la sua immensa solitudine; infine l’amore per il cibo, nel quale Ciccio trova brevi e appaganti rifugi consolatori.

Infine, dalle ore 18.00 del 26 Settembre, sempre nel Teatro comunale, festa conclusiva di Ur-Fest Il Teatro della Città con una intensa letture delle poesie di Antonella Pallotta che la vedrà protagonista insieme al figlio Leonardo Quaglia. Antonella Pallotta, ingegnere e mamma, vive a Popoli, in Abruzzo. Mi baci il collo del cuore? è la sua prima raccolta di poesie. A seguire l’evento conclusivo che parte da una degustazione di vini abruzzesi e prosegue con il Concerto del giovane cantautore Setak, alias Nicola Pomponi, chitarrista e cantautore abruzzese il cui pseudomino è un riferimento al soprannome della sua famiglia, vale a dire “lu setacciar”. Nel corso della sua esperienza artistica ha alternato l’attività di session man per Mannoia, Noemi, Locasciulli e Rettore a quella di solista.

INFO INGRESSO

Per ogni spettacolo ed evento è indispensabile prenotare con messaggio Whatsapp al 347.7937963. Per accedere in teatro è necessario il green pass e il rispetto delle norme vigenti in materia di Covid-19. Ingresso libero.