Abruzzo, 15 Tre Cavatappi ai vini di Untold 2026

REGIONE – Vini e viticoltori abruzzesi protagonisti nella seconda edizione Untold . Quello che non è ancora stato detto del vino che conquistano 15 Tre Cavatappi, il prestigioso riconoscimento assegnato ai Migliori Vini dell’Abruzzo. Un’attestazione di qualità che certifica la crescita territoriale, la consolidata identità tecnica e il profilo stilistico, fondata sull’interpretazione rigorosa dei vitigni autoctoni e sulla valorizzazione delle diverse aree produttive.

Riflettori accesi sull’intero comprensorio regionale, dalle colline costiere alle zone interne, che evidenziano un quadro produttivo coerente e caratterizzato da una forte relazione tra suolo, microclima e varietà, testimonianza di unla crescente consapevolezza produttiva delle aziende abruzzesi.

Nel contesto della selezione, i vitigni principali hanno espresso una significativa maturità espressiva e qualitativa. Il Pecorino ha mostrato profili tesi, lineari e contraddistinti da una mineralità incisiva, esito di altitudini elevate e di una coltivazione attenta ai fattori pedoclimatici. Il Trebbiano d’Abruzzo, da tempo oggetto di rinnovato interesse, si è affermato per struttura, ampiezza e capacità di evoluzione, qualità che confermano la sua centralità nell’identità enologica regionale. Il Montepulciano, elemento cardine della produzione abruzzese, ha nuovamente evidenziato una notevole versatilità, esprimendo caratteri differenti a seconda delle zone: più austeri e verticali nelle aree interne, più morbidi e mediterranei lungo la fascia collinare prossima al mare. Il Cerasuolo d’Abruzzo, nella sua declinazione rosata, ha confermato un orientamento stilistico più misurato e contemporaneo, caratterizzato da estrazioni contenute, freschezza equilibrata e maggiore propensione all’invecchiamento.

Untold 2026 ha conferito un’immagine di un Abruzzo vitivinicolo in piena continuità evolutiva. Le annate più recenti si distinguono per precisione aromatica, leggibilità gustativa e un generale orientamento alla sobrietà stilistica, elementi che concorrono a rafforzare la riconoscibilità complessiva della regione. Tale risultato è il frutto di un lavoro costante volto a integrare tradizione e innovazione, attraverso pratiche agronomiche e enologiche orientate alla qualità e alla sostenibilità.

I Migliori Vini dell’Abruzzo di UNTOLD 2026 sono la risultante di un territorio che mantiene salda la propria identità, pur favorendo un’evoluzione equilibrata e rispettosa delle sue radici. Dalla costa alle aree interne, si rileva una continuità narrativa che valorizza la diversità dei suoli e dei microclimi senza disperdere l’unità complessiva del profilo regionale. Ne deriva un quadro produttivo che, pur articolato, risulta solido, coerente e pienamente maturo.

I Tre Cavatappi assegnati ai vini abruzzesi rappresentano, in questo senso, un riconoscimento alla qualità raggiunta e alla capacità delle aziende di esprimere, attraverso ogni etichetta, un rapporto equilibrato tra territorio, interpretazione e tecnica produttiva. La selezione di UNTOLD non si limita a individuare le eccellenze, ma mira a restituire un’immagine complessiva affidabile e rappresentativa della regione, offrendo al pubblico uno strumento di lettura attento, aggiornato e fondato su criteri oggettivi.

TRE CAVATAPPI UNTOLD 2026 || ABRUZZO

Migliori Vini dell’Abruzzo – Bianchi

Diubaldo – Abruzzo DOC Pecorino Superiore “Pare’” 2024

Ciavolich – Colline Pescaresi IGT Pecorino “Fosso Cancelli” 2022

Feuduccio – Terre d’Abruzzo IGT Pecorino 2024

Nestore Bosco – Trebbiano d’Abruzzo DOC Colline Pescaresi Superiore “Don Bosco” 2024

Tenuta De Melis – Trebbiano d’Abruzzo DOC “Bardasce” 2024

Migliori Vini dell’Abruzzo – Rosati

Ciavolich – Cerasuolo d’Abruzzo DOC “Fosso Cancelli” 2023

Diubaldo – Cerasuolo d’Abruzzo DOC Superiore “Scappatello” 2024

Fattoria Buccicatino – Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2024

Nestore Bosco – Cerasuolo d’Abruzzo DOC Superiore “Pan” 2024

Tenuta De Melis – Cerasuolo d’Abruzzo DOC “Bardasce” 2024

Tenuta Pescarina – Cerasuolo d’Abruzzo DOC Superiore “Radusa” 2022

Migliori Vini dell’Abruzzo – Rossi

Illuminati – Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo DOCG Riserva “Zanna” 2019

Tenuta Antonini – Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo DOCG Riserva “Le Casette” 2020

Fattoria Buccicatino – Montepulciano d’Abruzzo DOC “Don Giovanni” 2021

Pesolillo – Montepulciano d’Abruzzo DOC Riserva 2020