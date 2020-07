“Uno sguardo dal cielo”, a Fossacesia concerto testimonianza

Mercoledì 29 luglio in piazza Fantini un appuntamento che mette insieme Vito Cifarelli, in arte Relly Celentano, Katia e Giacomo Celentano, figlio di Adriano uno dei cantanti più importanti ed amati del panorama della musica italiana

FOSSACESIA – Musica e divertimento, ma anche solidarietà: sono questi gli aspetti che caratterizzano lo spettacolo in programma ‪domani, mercoledì 29 luglio, alle ore 2‬1, in piazza Fantini a Fossacesia, organizzato dall’Amministrazione Comunale. “Uno sguardo dal cielo” è infatti un concerto testimonianza, che mette insieme tre artisti come Vito Cifarelli, in arte Relly Celentano, Katia e Giacomo Celentano, figlio di Adriano uno dei cantanti più importanti ed amati del panorama della musica italiana, portato in giro in Italia da anni e accolto ovunque con grande partecipazione, a volte anche commozione da parte delle persone che si sono ritrovate nella testimonianza di vita di Giacomo Celentano, che ha vinto su una malattia che lo aveva colpito grazie alla fede.

Un’ esperienza raccontata in un libro, uscito nel 2012, dal titolo “La Luce oltre il buio”, che narra di un cammino tra la depressione e la guarigione portata dal Signore e che ha venduto oltre 20mila copie. “Dunque musica, divertimento ma anche riflessione, fede e solidarietà-dicono il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alla Cultura Maura Sgrignuoli- saranno i protagonisti della serata, che arriva in un momento difficile dove tutto il mondo è stato attraversato da una pandemia portata dal Coronavirus”.

Il tour infatti, è organizzato dalla Onlus italiana “La Cittadina della Divina Misericordia”, che ha come scopo quello di offrire accoglienza per i bambini e gli adolescenti disagiati. L’ingresso degli spettatori, che dovranno indossare la mascherina, nell’area di piazza Fantini è gratuito.