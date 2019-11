Università della Terza età di Giulianova, al via le lezioni con lo storico Galantini

GIULIANOVA – Giovedì 7 novembre prenderà avvio il ciclo di lezioni per il XXII Anno Accademico dell’Università della Terza Età e del Tempo libero di Giulianova. Alle ore 16, nell’Aula Magna della Scuola media “V. Bindi”, lo storico Sandro Galantini, con l’ausilio di immagini e documenti che verranno proiettati, parlerà della ferrovia Teramo-Giulianova dalle origini fino ai giorni nostri.

Inaugurata il 15 luglio del 1884, la Teramo-Giulianova nel corso dei decenni successivi, a partire dal progetto Garnieri del 1885, fu al centro ma senza successo di molteplici iniziative finalizzate al suo prolungamento per Roma.

Sandro Galantini, che vanta la maggiore “anzianità” nel ruolo di docente dell’Unitre di Giulianova, sin dal 1987 si occupa di storia moderna e contemporanea dell’Abruzzo ed ha all’attivo circa cento pubblicazioni. Insignito di numerosi e prestigiosi riconoscimenti per l’attività di ricerca anche in ambito internazionale, nel 2013 è stato insignito del titolo di Cavaliere e quest’anno di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per benemerenze culturali e chiara fama.