TERAMO – Paola Pittia, delegato del rettore all’Internazionalizzazione per l’Università di Teramo, ha firmato la scorsa settimana a L’Aquila l’Accordo di collaborazione della rete di reti europee della regione denominata “L’Unione europea in Abruzzo”, alla presenza del direttore della rappresentanza della Commissione europea in Italia, Antonio Parenti, e dei vari partner.

Si tratta del primo accordo del genere siglato in Italia e prevede la partecipazione delle reti europee presenti nella regione, tra cui il Centro di documentazione europea dell’Università di Teramo coordinato da Paola Pittia con la responsabile documentalista Carla Colombati. L’obiettivo è quello di rinforzare la cooperazione regionale permanente tra i partner nel rispetto delle identità dei singoli aderenti, per facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi che l’Unione europea può offrire in Abruzzo.

I rappresentanti che hanno firmato l’accordo hanno presentato la rete di riferimento attraverso un talk televisivo con la partecipazione in collegamento da Bruxelles di Alessandro Giordani, capo unità Networks DG COMM per la Commissione europea, che coordina le reti europee sui territori, che ha approfondito alcuni aspetti del programma NextGenerationEu.

La firma dell’accordo e l’organizzazione dell’evento sono stati promossi dai Centri Europe Direct Abruzzo e Europe Direct Chieti, con la partecipazione dei Centri di Documentazione Europea dell’Università di Teramo e dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, di Enterprise Europe Network della Camera di Commercio Chieti-Pescara e della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, di EURES, Euroguidance e PES Network, Punto Eurodesk dell’Aquila.