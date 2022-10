Pescara, ufficio passaporti: aperture straordinarie e open day

PESCARA – Da alcuni mesi, per fronteggiare le numerose richieste di rilascio di passaporti, il Questore Luigi Liguori ha rafforzato l’organico del personale del competente ufficio amministrativo disponendone l’apertura nei giorni feriali, sia di mattina che di pomeriggio.

A ciò si aggiunge che sabato 22 ottobre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, si terrà una giornata di open day dedicata alle acquisizioni delle istanze di rilascio passaporto per le quali i cittadini non sono riusciti a fare la prenotazione on line e che hanno necessità di partire entro i 15 giorni successivi.

Inoltre, a partire dal mese di novembre, ogni martedì mattina, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, l’Ufficio Passaporti sarà aperto per l’acquisizione delle istanze di rilascio del passaporto che, anche se mancanti di appuntamento sull’agenda passaporti online, rivestono carattere di urgenza a seguito di comprovate e indifferibili esigenze da parte del richiedente.