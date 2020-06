Un’altra libertà, domani la presentazione del libro di Ruini-Quagliariello

L’AQUILA – La libreria aquilana Colacchi, in collaborazione con la fondazione Magna Carta e con la casa editrice Rubbettino, ha promosso per domani, lunedì 15 giugno alle 18:30, la presentazione online del libro “Un’altra libertà – Contro i nuovi profeti del paradiso in terra”, del cardinale Camillo Ruini e del senatore Gaetano Quagliariello (ed. Rubbettino).

Un dialogo sui “nuovi diritti”, sull’autentica libertà e sul limite dell’uomo, quantomai attuale alla luce degli interrogativi posti dagli eventi legati alla pandemia da coronavirus.

In diretta streaming sulle pagine Facebook della libreria e della fondazione, i due autori dialogheranno con il giornalista del Corriere della Sera Antonio Polito.

Il senatore Quagliariello sarà presente all’Aquila, presso Colacchi, dove al termine della presentazione sarà disponibile per firmare le copie del libro.