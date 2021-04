“Una storia dark”, Giacomo Serafini è coordinatore artistico del progetto

PESCARA – Da venerdì 9 aprile è online il singolo e videoclip del brano “Una storia dark”, un progetto dell’Associazione ONLUS Cascina Blu® di Marco Elviri e Luisa Di Biagio, patrocinato da AIDO intercomunale Corsico e Trezzano sul Naviglio, AIDO Provinciale Milano e Progetto Autismo, (responsabile Nicola Giannasso).

Il brano “Una storia dark” è ispirato alla raccolta di racconti “Teste di Zucca”, edito da Edizioni Creativa. L’autore Filippo Di Biagio è un ragazzino di 12 anni autistico, dislessico, disortografico e discalculico che attraverso la scrittura di brevi racconti horror ricostruisce a suo modo il mondo che lo circonda. Sono storie di amicizia, di poesia ma anche di rivincita nei confronti dei bulli che lo hanno vessato.

Attorno a questo dualismo ruota la canzone che alterna strofe cupe e serpeggianti a ritornelli dal ritmo ballabile in cui la fantasia di Filippo raggiunge la sua acme. Coordinatore artistico del progetto è Giacomo Serafini.

Pescarese, laureato allo IULM di Milano ed art director pubblicitario, da cantante e cantautore è stato finalista a Sanremo Giovani on line 2009 e Sanremo Nuova Generazione 2010. La carriera musicale di Giacomo inizia ufficialmente nel 1995 quando si trasferisce a Milano dove qualche anno dopo si laurea in “Scienze della comunicazione e spettacolo” allo IULM. Dal 1996 al 1998 Giacomo è voce e chitarra dei “Jam”, rock cover band milanese. Rientrato a Pescara nel 2002, Giacomo continua il suo percorso di studio privato in canto classico e moderno e fonda i “Drunx Fux” che nel 2003 diventano la tribute band ufficiale italiana dei Guns n’ Roses. Nel 2007 Giacomo si trasferisce a Roma ed inizia una collaborazione musicale con Alessio Ventura con il quale nasce il progetto di “Sarò con te”, brano finalista a Sanremo Giovani on line 2009 e di “Non so” finalista a Sanremo Nuova Generazione 2010. Autore dei testi delle sue canzoni, Giacomo cura anche la sceneggiatura e la regia dei suoi videoclip musicali tra i quali figurano “Sarò con te”, “Non so”, “Cieli Porpora” e “Fermo Immagine”.

Autore e voce del brano è Alessio Ventura, (Festival di Sanremo 1994, 1995, 1996, 2004 con Dhamm e DB Boulevard) che in collaborazione con Romano Musumarra ne ha curato anche l’arrangiamento. La regia del videoclip “Una storia dark” è ad opera di Marta Coco & Alessio Ventura. Marta Coco giornalista, regista, fotografa, e videomaker sarda, dopo aver condotto per dieci anni il programma “Fantasia” su TeleCostaSmeralda, oggi lavora alla realizzazione di videoclip musicali in collaborazione con il marito Alessio Ventura.

Il testo “Una storia dark” è firmato da Daniele Giannotti. Autore, laureato in Farmacia ed informatore medico scientifico, si definisce un “onnivoro musicale”, con predilezione per il cantautorato italiano.

Le maschere/opere artistiche protagoniste del video sono di Patrizio, romano, classe 1978, per gli amici “Ozio” un artista, scultore, disegnatore, un rappresentante di emozioni, un dissenziente, un motivatore, un creatore di sogni. Nel suo portfolio da designer e creatore di pagine ci sono anche copertine di dischi e marchi aziendali.