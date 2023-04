Spoltore, domani riapertura al pubblico del Parco Montinope

SPOLTORE – Sabato 29 aprile 2023 la città di Spoltore festeggerà la riapertura al pubblico del parco Montinope dopo un importante lavoro di riqualificazione appena terminato. L’iniziativa si terrà all’ingresso del parco alle ore 16:30 alla presenza del sindaco e degli amministratori comunali.

“Siamo felici di poter riconsegnare alla città un luogo simbolo, identitario della nostra Spoltore. E’ stata migliorata la viabilità interna, sono stati adeguati gli spazi, posizionati i giochini e le strutture come panche e tavoli e sono state create le condizioni per una fruizione in sicurezza del parco. È stata anche installata la pubblica illuminazione. Quello che ci preoccupa sarà anche proteggere da atti di vandalismo quel polmone verde prezioso per la nostra città. Attiveremo infatti, a seguire, una convenzione per un servizio di pattugliamento di parchi e spazi comunali che di notte possa sorvegliare quei luoghi. Desidero ringraziare il vicesindaco Rino Di Girolamo, la mia giunta, i consiglieri, i tecnici comunali e tutti coloro che, a partire dalla Spoltore servizi che ne cura la manutenzione, hanno reso possibile tornare a godere del parco. Ringrazio anche l’allora sindaco Luciano Di Lorito che volle programmare questo intervento. Ai cittadini invoco la preghiera di avere cura di questi spazi, di usarli in modo rispettoso e di creare un cordone di protezione attorno ai beni comuni dagli atti di vandalismo e vituperio a cui purtroppo tristemente assistiamo”.