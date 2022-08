“Una persona alla volta”, presentazione libro di Gino Strada a Teramo

TERAMO – Venerdì 26 agosto alle ore 18:30, presso la Villa Comunale di Teramo, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Gino Strada dal titolo “Una persona alla volta”.

“Una persona alla volta” è il racconto in prima persona di un impegno durato tutta la vita e delle esperienze che hanno condotto un giovane Gino Strada, chirurgo di Sesto San Giovanni fino ai Paesi più lontani per seguire l’idea che portava avanti con la sua passione e con Emergency: salvare vite umane e lottare per i loro diritti.

Da Kabul a Hiroshima, una narrazione appassionata e avventurosa delle radici che hanno ispirato Gino Strada, giorno dopo giorno, viaggio dopo viaggio. Ma anche una riflessione radicale sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura.

Curare le vittime e rivendicare i diritti, una persona alla volta: ne era convinto Gino, che dalle sale operatorie in Afghanistan a quelle del Centro Salam di cardiochirurgia in Sudan ha insegnato che l’unica medicina possibile è quella che si fonda sull’uguaglianza e sull’umanità. Persona dopo persona, diritto dopo diritto.

L’incontro, che rientra nella rassegna “Teramo Natura Indomita”, sarà moderato dal giornalista Rino Orsatti che dialogherà con Pietro Protasi, coordinatore nazionale dei volontari Emergency; Viviana Casadio, della compagnia teatrale “Gli Sbandati” leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Andrea Core, Assessore alla Cultura del Comune di Teramo, porterà un breve saluto. Inoltre, nel corso della serata, sarà possibile acquistare il libro presso lo stand della Libreria Tempo Libero.