Mercatino dei Bambini, ultimo appuntamento dell’estate 2022

MONTESILVANO – Venerdì 26 agosto 2022 dalle ore 19 al Pala Dean Martin di Montesilvano ultimo appuntamento dell’estate 2022 con il “Mercatino dei Bambini”, ospiti la Pugilistica Di Giacomo di Montesilvano con un vero ring dove bambini e ragazzi potranno provare a boxsare accompagnati dai Maestri delle varie categorie. Presenti all’evento le giovanissime Martina di Felice della Nazionale Italiana di Pugilato e medaglia d’argento agli Europei SchoolBoy/Girl che si sono svolti qualche giorno fa in Turchia e la Montesilvanese di adozione Anna De Donato medaglia di bronzo 2021. Per questo ultimo Mercatino metteremo a disposizione dei piccoli commercianti 70 postazioni dove potranno mettere in vendita o scambiare i loro giocattoli dismessi giornalini, carte dei loro idoli, pupazzi e bamboline. Per info whatsapp 3733001667.

