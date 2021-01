“Una passeggiata nella storia-tra Eroi, ricordi e tradizioni” alla 2° ristampa

PESCARA – Una importante novità per quanto riguarda il libro di Luca Salini “Una passeggiata nella storia-tra Eroi, ricordi e tradizioni”, edizioni Il Viandante. Ad annunciarla è lo stesso autore, che manifesta grande soddisfazione per il fatto che il suo quarto libro suscita ancora interesse e attenzione, nonostante sia trascorso più di un anno dalla prima presentazione.

“Di comune accordo con l’editore Arturo Bernava – afferma Luca Salini, autore di “Una passeggiata nella storia” – abbiamo deciso di procedere alla ristampa del libro. Le copie sono finite e ricevo ancora tante richieste del libro nonostante il periodo di emergenza e di isolamento che stiamo vivendo. Per questo è mia premura accontentare gli amici e i lettori, che ringrazio sentitamente per la grande partecipazione e per la vicinanza che mi hanno dimostrato e mi dimostrano. Sono rimasto molto colpito dal riscontro positivo ottenuto, non mi sarei mai aspettato di raggiungere questo importante risultato. Ciò rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire nel percorso di promozione del libro, in attesa di concretizzare a stretto giro di posta i progetti futuri”.

“Una passeggiata nella storia-tra Eroi, ricordi e tradizioni” non lascia, anzi raddoppia. Ciò anche in vista di nuovi appuntamenti, a cui Luca Salini sta già lavorando, quando sarà consentito riprendere le presentazioni dei libri in presenza di pubblico. Il discorso interrotto verrà ripreso al più presto, nella speranza di poterci lasciare alle spalle questa fase difficile e tragica della nostra esistenza.

IL LIBRO

Ricostruzione di eventi storici e di fenomeni sociali che hanno lasciato un segno indelebile nelle coscienze degli individui. Nella prima parte vengono approfondite tematiche e vicende relative alla spedizione in Russia avvenuta durante la Seconda guerra mondiale: in particolare ci si sofferma sulla figura e sulle gesta del reduce Antonio Malascorta. La seconda parte è dedicata agli anni ’90, che hanno rappresentato una rivoluzione socio-culturale e politica generalizzata. La terza parte contiene un aggancio che tiene ancorato l’autore al proprio paese: si fa riferimento al vino Montonico e alla vendemmia intesa come momento di aggregazione.