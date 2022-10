“Un sogno nel cuore”, evento benefico allo Stadio Adriatico Cornacchia

PESCARA – “Ora la partita più importante la giocheranno i cittadini di Pescara, per confermare ancora una volta che questa città ama lo sport ma ama anche la solidarietà”. Con queste parole il sindaco Carlo Masci ha dato appuntamento al 29 ottobre, dopo aver concluso la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Un sogno nel cuore”, che vedrà affrontarsi, allo Stadio Adriatico Cornacchia, le formazioni della Nazionale Azzurri e la rappresentativa della New Dreams (formata da famosi tik toker, instagrammer e youtuber) e i cui proventi andranno all’associazione We Auto, una struttura specifica nel trattamento dell’autismo.

Alla conferenza stampa, tenutasi ieri in Sala Giunta, sono intervenuti, oltre al sindaco anche l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli, la quale ha sottolineato la volontà di lavorare sempre nella direzione della promozione dello sport e della solidarietà. Erano presenti anche il presidente della Nazionale Azzurri Alessandro Arena, l’Assessore al Turismo Alfredo Cremonese e il rapper Crytical (il diciassettenne Francesco Paone), noto per la sua partecipazione alla trasmissione AMICI 21.

La partita di beneficenza prenderà il via alle 16.00 ma sarà anticipata da una serie di iniziative collaterali legate al mondo dello spettacolo. Alla banda dei Bersaglieri verrà affidata l’esecuzione dell’inno italiano.