Un service per gli anziani del Centro Igea di Pescara

PESCARA – Il Rotary Club Pescara Nord – nelle persone del presidente uscente Emidio De Florentiis e del neopresidente Massimo Di Cintio – ha consegnato nei giorni scorsi il proprio service dedicato gli anziani del Centro Igea di Pescara.

Il Centro IGEA, con sede in piazza Caduti del Mare a Pescara, è una struttura semiresidenziale per anziani con demenza senile e altre sindromi correlate al decadimento cognitivo e ospita mediamente venti persone con un’età media di 75 anni, gran parte dei quali colpiti dalla malattia di Alzheimer e dunque alle prese con problemi legati alla memoria.

Gli assistenti del Centro Igea coadiuvati anche dalla collaborazione con il Conservatorio di Pescara sono impegnati quotidianamente nell’assistenza ai pazienti e nei percorsi per il recupero di parte delle facoltà mnemoniche anche attraverso le canzoni, gli strumenti musicali e giochi di riabilitazione funzionale.

Il service realizzato del Rotary Pescara Nord ha consentito l’acquisto di una serie di giochi da tavolo, singoli e di gruppo, che i pazienti utilizzano per la ginnastica mentale, dunque come strumenti di condivisione e di dialogo con gli altri, per mantenere la concentrazione e a stimolare le abilità dei malati nel coordinamento logico dei movimenti e delle posizioni.