UGL, dopo le elezioni RSU alla Sasi quelle alla Pilkinton

Eletto Di Nella alla Sasi, si guarda alle elezioni RSU Pilkinton, dal 2 al 5 marzo, dove l’UGL Chimici ha presentato due candidati

PESCARA – Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta, a firma del Segretario UGL, Gianna De Amicis.

“La nascente UGL Chieti-Pescara centra uno degli obiettivi che l’accorpamento delle due realtà aveva tra le priorità. La sinergia tra la segreteria territoriale guidata da Armando Foschi e Ia segretaria reggente Ugl Chimici Maria Luisa Di Guilmi sta determinando ottimi risultati.

L’elezione come RSU di Giuseppe Di Nella alla SASI, la società che gestisce acquedotti, depurazioni e fognature per circa 90 comuni del chietino, è sicuramente un risultato merito dell’impegno profuso dai rappresentanti sindacali che in questo momento di grande difficoltà per l’economia della nostra regione, cercano di dare il massimo supporto ai lavoratori sui quali, mai come in questo periodo, si ripercuotono i maggiori disagi.

Un altro importante impegno a cui l’UGL è chiamato sono le elezioni RSU alla Pilkinton che si terranno dal 2 al 5 marzo dove l’UGL Chimici ha presentato due candidati Graziano La Fratta e Massimo Gianserra.

L’insediamento industriale della provincia di Chieti ed in particolar modo della Val di Sangro merita tutta l’attenzione possibile affinché vengano tutelate le centinaia di migliaia di lavoratori che già in era pre-covid hanno pagato un prezzo altissimo per la desertificazione ad opera di aziende che senza alcuno scrupolo hanno preferito delocalizzare la loro produzione: un esempio su tutte la Honeywell trasferitasi in Slovacchia, stabilimento acquisito dalla Baomarc, colosso cinese che in barba agli accordi siglati con il Ministero dello Sviluppo Economico continua ad essere sorda alle richieste del nostro sindacato che chiede di fare chiarezza sul rispetto degli accordi.

In un momento di grande sofferenza a causa dell’imperversare del Covid e delle conseguenti restrizioni i lavoratori delle industrie fiore all’occhiello della nostra regione come Sevel, Denso, ecc… necessitano di maggiori attenzioni da parte del sindacato e soprattutto per i servizi ad essa collegati, ed è questo lo spirito che anima il nuovo assetto territoriale delle UTL ( Unioni Territoriale del Lavoro)”.