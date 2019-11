VI° Ud’A Irish Festival a Pescara, benvenute matricole

Fine settimana all’insegna del divertimento al Parco ex Caserma Di Cocco a Pescara. L’8 e 9 novembre tra musica e stand enogastronomici

PESCARA – Ud’A Irish Festival 2019 in questo fine settimana al Parco ex Caserma Di Cocco di Pescara. Si tratta della sesta edizione di questo appuntamento organizzato dall’associazione Azione Universitaria Chieti-Pescara e che si svolgerà nelle giornate di venerdì 8 e sabato 9 novembre.

Cosa sarà possibile trovare? Serata musicale dalle ore 21 fino all’1 di notte con l’esibizione di band professioniste, ma anche gruppi composti da studenti dell’Ateneo d’Annunzio. In questa edizione ci sarà anche l’evento di benvenuto alle matricole, si sposta su Pescara. Sono previste navette gratuite con la sede di Chieti dell’Università d’Annunzio per consentire ai ragazzi che vivono nella città teatina di raggiungere il luogo scelto per il festival.

«L’Ud’A Irish Festival, aperto a tutti e gratuito – ha spiegato il presidente di Azione Universitaria, Nicola D’Ambrosio – si propone di offrire alla popolazione studentesca un festival musicale che provenga direttamente da loro e che risponda alle esigenze e richieste di tutta la popolazione studentesca. Un festival ideato dagli studenti per gli studenti, dunque, che negli anni ha risposto nel migliore dei modi ai loro gusti musicali e che quest’ anno tenta di essere il collante tra la popolazione studentesca del polo di Pescara ed il territorio stesso, con il fine ben preciso di arricchire entrambe le parti».

L’assessore Mariarita Paoni Saccone ha patrocinato l’evento sposando l’entusisasmo degli organizzatori, e crede nel successo di un festival che si propone con vari stand enogastronomici e banchetti oltre alle esibizioni dei gruppi musicali, tutti all’insegna della cultura irlandese.

PROGRAMMA MUSICALE

venerdì 9 novembre

Agnosia

Unholy Chains

Dj Set

sabato 10 novembre

HEICH

Dj Set

ORARI NAVETTE

PARTENZE:

#Chieti [Farmacia Brunori -100 metri dall’arco blu]

dalle 21.00 fino alle 22.00 [ogni 20 min]

RITORNO:

dalle 1.30 alle 2.30 [ogni 20 min]

Info e prenotazioni: 327.7907009