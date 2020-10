Tursimo sostenibile in Abruzzo, il pensiero di Taglieri

“Regione Abruzzo dovrebbe agevolare gli spostamenti con mezzi alternativi all’auto e potenziare l’intermodalità treno-bicicletta”

REGIONE – “Lo sviluppo del turismo ciclopedonale in Abruzzo è stato considerevole in questo ultimo periodo di tempo. La situazione economica attuale, con l’emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19, richiede alla politica di utilizzare qualsiasi strumento per favorirne ulteriormente la crescita e dare sostegno a tutto il territorio, cercando di agevolare gli arrivi attraverso mezzi di trasporto alternativi alla propria automobile. Tuttavia, allo stato attuale, a risultare svantaggiata è l’intermodalità treno-bicicletta. Infatti, allo stato attuale, a bordo dei treni che percorrono la Ferrovia Sangritana possono essere ospitate al massimo due biciclette. Un numero evidentemente troppo basso, ed è per questo che, attraverso una mozione depositata in Consiglio regionale, chiedo alla Giunta di centrodestra di attivarsi per superare questo ostacolo e favorire un particolare tipo di mobilità attrattiva non solo per i cittadini abruzzesi, ma anche per i numerosi visitatori che arrivano nella nostra regione”.

Lo afferma il Consigliere regionale M5S Francesco Taglieri, che prosegue: “In attesa del collaudo per la definitiva attivazione della Via Verde, sperando che questa opera diventi realtà il prima possibile, è necessario creare tutte le condizioni per favorire questo indirizzo di mobilità sostenibile. Collegare le aree interne con la costa, permettendo a quante più persone possibile di spostarsi in treno portando con sé le proprie biciclette, fornirà sicuramente un impulso concreto alla crescita del territorio, incoraggiando ancora di più i turisti a spostarsi”.

“Per superare questa forte limitazione di due soli mezzi consentiti a bordo per ogni treno, è sufficiente modificare i regolamenti, come del resto è stato già fatto in altre Regioni. Favorire lo spostamento su rotaia e ridurre l’utilizzo delle automobili, servirà a dare un chiara visione di sviluppo nella direzione della sostenibilità, tema quanto mai sentito in questo momento storico e da affrontare urgentemente offrendo soluzioni concrete. Mi auguro che il mio appello venga recepito e che la Giunta si attivi di conseguenza il prima possibile”, conclude.