Turismo, ricerca personale per un villaggio in Abruzzo

La catena alberghiera Club Esse il 16 marzo effettuerà una giornata di audizioni alla ricerca di nuovo personale. Chi entrerà in squadra godrà di 4 giorni di formazione e team building

MONTESILVANO – Club Esse, catena alberghiera italiana in grande crescita con 16 tra resort e villaggi in tutta Italia, prosegue la sua ricerca di personale per la stagione estiva ormai alle porte. Sono 420 le posizioni aperte, in particolare mansioni alberghiere, come direzione, ricevimento, cucina, sala, bar, economato, housekeeping, ma non mancano opportunità nell’intrattenimento, nello sport e nell’assistenza bagnanti.

Sabato 16 marzo, per tutta la giornata, il tour di audizioni farà tappa a Pescara, al Club Esse Mediterraneo di Montesilvano (via Carlo Maresca 34). Il Gruppo infatti cerca sempre personale “sul territorio”, fedele alla formula secondo cui per offrire un prodotto di qualità e gradito agli ospiti vanno esaltate le competenze, le tradizioni e i “sapori” locali. E una delle migliori maniere per farlo è certamente privilegiare manodopera e talenti del posto.

Sul sito www.clubesse.it è possibile trovare il calendario aggiornato degli Open Day e alla pagina “Lavora con noi” il form da compilare per proporre la propria candidatura. La giornata di sabato 16 sarà così suddivisa: la mattina dalle 10.30 alle 13 verranno valutati i candidati che si presentano per le aree direzione alberghiera, cucina, sala, economato e manutenzione, mentre il pomeriggio dalle 15 alle 16.30 sarà il turno di chi si propone per ricevimento, housekeeping, animazione e assistenza bagnanti.

Chi non potesse rispettare gli orari riservati alla propria mansione può eccezionalmente presentarsi in quello dedicato alle altre. Le carte da giocare per i maggiorenni, uomini e donne, che intendano proporsi sono competenza, certamente, ma anche entusiasmo e positività, perché “Scegli la felicità” per il Gruppo non è solo uno slogan, ma un modo di approcciarsi al lavoro. Chi entrerà a far parte della squadra sarà invitato all’evento di formazione e team building “APP” che si terrà proprio al Club Esse Montesilvano dal 28 aprile all’1 maggio, perché la crescita, la motivazione, la coesione e anche la fidelizzazione del personale sono uno dei punti di forza del Gruppo. Club Esse, che ha chiuso il 2018 con un fatturato di 28 milioni di euro e 570.000 presenze, impiega oltre 1200 persone ogni estate, da aprile a ottobre.