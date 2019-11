Turismo esperienziale, sottoscritto accordo tra CNA e Airbnb

PESCARA – Una grande piattaforma internazionale su cui scommettere per lanciare anche in Abruzzo il “turismo esperienziale”. É l’obiettivo dell’accordo sottoscritto dalla CNA con il portale Airbnb.it, colosso mondiale dell’offerta turistica. E domani un primo gruppo di operatori fortemente specializzati in questo nuovo filone dell’offerta turistica, fondato soprattutto sui gusti e le passioni dei turisti (sport, cultura, arte, eco-gastronomia, archeologia, natura, solo per citare alcuni esempi) e sulle offerte loro riservate, proverà a mettere a punto alcuni primi tasselli di questo percorso. Un settore, quello del “turismo esperienziale”, che prende sempre più piede nel nostro Paese, ed è destinato non solo ad attirare nuove fette di visitatori, ma anche ad allargare le occasioni di business del mondo delle imprese.

I contenuti dell’accordo e le ricadute potenziali sull’Abruzzo saranno illustrati, nel corso di una conferenza stampa in programma domani a Pescara alle ore 10,30 nella sede regionale di CNA Abruzzo, in via Cetteo Ciglia 8. All’incontro prenderanno parte, con il presidente e il direttore regionale della confederazione artigiana, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, il responsabile nazionale di CNA Turismo, Cristiano Tomei, il presidente e il coordinatore regionale CNA Turismo, Claudio Di Dionisio e Gabriele Marchese.

Nel pomeriggio, invece, una cinquantina di operatori saranno protagonisti, sempre nella sede di CNA Abruzzo, di un importante momento formativo, dedicato appunto all’individuazione di percorsi e proposte: vi prenderà parte il Market Manager Experiences Airbnb, Marco Marini.