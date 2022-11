Turismo a Roseto degli Abruzzi, approvati i progetti di promozione

Nugnes e Mastrilli: “Si tratta di progetti che permettono a Roseto di dotarsi di un brand ben riconoscibile, di modernizzare i canali di comunicazione e di avviare un piano marketing all’avanguardia”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La Giunta Comunale di Roseto degli Abruzzi approva i progetti decisi e proposti dal Tavolo per il Turismo dedicati alla promozione e finanziati con una parte della Tassa di Soggiorno. L’approvazione è arrivata con l’adozione della Delibera N. 366 del 2022 che specifica anche gli importi e le caratteristiche dei progetti verbalizzati durante la riunione del Tavolo che si è tenuta lo scorso 10 giugno.

Si tratta di:

– “Acqua in brick, comunichiamo attraverso la sostenibilità” ;

– La realizzazione di un video sul territorio con 2 interviste e valorizzazione e promozione del Comune di Roseto degli Abruzzi.

– Poi c’è il Progetto di Promozione Turistica (il più sostanzioso) articolato in: una consulenza e analisi di mercato, realizzazione di un nuovo portale Visitroseto.it con contenuti anche in lingua inglese e tedesca, servizio di grafica per un nuovo logo di Roseto degli Abruzzi come brand turistico, produzione di materiare foto e video attuali, gestione social e produzione sugli stessi di campagne di marketing e comunicazione, software gestionale imposta di soggiorno.

– Infine, una serie di servizi televisivi con interviste, grafica e intitolazione, montaggio televisivo.

In totale è previsto l’utilizzo di circa 90mila euro dei 125mila del Capitolo di spesa destinato ai progetti di promozione turistica (proposti dal Tavolo del Turismo) finanziato con il 25% degli incassi derivanti dall’Imposta di Soggiorno del 2022.

“Attraverso la Delibera, oltre ad approvare i validi progetti proposti dal Tavolo, abbiamo dato mandato al dirigente del settore di riferimento per avviare tutti gli adempimenti relativi ai progetti proposti e fatti propri dall’amministrazione – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Lorena Mastrilli – Si tratta di progetti di promozione turistica annunciati e necessari che permettono a Roseto di dotarsi di un brand ben riconoscibile, di modernizzare i canali di comunicazione e di avviare un piano marketing all’avanguardia. Insomma, si tratta un percorso virtuoso che sicuramente porterà a cogliere importanti frutti in tema di presenze turistiche e di notorietà del nostro splendido territorio a livello nazionale e internazionale. In questo contesto ci piace sottolineare come, già nell’anno in corso, abbiamo registrato numeri più che soddisfacenti durante la stagione turistica e, di conseguenza, buoni incassi rispetto alla Tassa di Soggiorno. Fondi che saranno utilizzati, appunto, anche per la promozione andando ad alimentare un circuito che ci permetterà di far crescere ulteriormente la presenza turistica in città”.