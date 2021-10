L’ex ambasciatore Guma presenta i suoi libri a San Giovanni Teatino

Venerdì 22 ottobre presenterà presso l’Hotel Dragonara “Memorie di un diplomatico” e “Quell’aprile del 1970“

CHIETI – Venerdì 22 ottobre, alle ore 19, presso l’Hotel Dragonara a San Giovanni Teatino (CH), sede del Rotary Club Chieti Ovest che ha patrocinato l’evento, l’ex Ambasciatore Tullio Guma presenterà i primi suoi due libri. Il primo, “Memorie di un diplomatico”, é un romanzo; il secondo, “Quell’aprile del 1970“, comprende approfondite riflessioni sull’esperienza vissuta in circa quarant’anni di lavoro come diplomatico in varie parti del mondo.

L’evento vedrà la partecipazione diretta dell’autore che presenterà i due lavori e potrà essere seguito in diretta streaming sul canale youtube del Rotary Club Chieti Ovest al link https://bit.ly/3hBn1Ff

Biografia del’autore

Tullio Guma è nato a Napoli nel novembre del 1949. Sposato, con quattro figli. All’età di due anni si è trasferito con i genitori ad Asmara, in Eritrea, (allora Provincia dell’Etiopia) e successivamente a Tripoli, in Libia, dove è rimasto fino al 1966, anno in cui ha conseguito la Maturità Scientifica, prima di rientrare a Roma con la famiglia, composta anche del fratello più piccolo, Massimo.

Nell’ottobre del 1966 si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma dove ha frequentato con ottimo profitto i primi due anni.

Nell’ottobre del 1968 è ritornato a a vivere Asmara con la famiglia, che vi è rimasta fino al 1975, anche se lui è rientrato in Italia prima, nel 1970, e nel luglio di quell’anno si è laureato con 110 e lode in Giurisprudenza a Napoli.

Vincitore d’una borsa di studio governativa, ha frequentato e superato un corso di specializzazione in relazioni internazionali e di preparazione al concorso per la carriera diplomatica, della durata di un anno accademico, a Bologna presso l’Università americana Johns Hopkins.

Vincitore del concorso in diplomazia nel giugno del 1974, ha assunto servizio al Ministero Affari Esteri (MAE) nel settembre dello stesso anno, presso l’ufficio Scuole italiane all’estero della Direzione Generale per la Cooperazione Scientifica e Tecnica, dove è rimasto due anni. Tra l’ottobre del 1976 e il marzo del 1979 è stato Secondo e successivamente Primo Segretario Commerciale presso l’Ambasciata d’Italia a Lagos-Nigeria.

Dal marzo del 1979 all’ottobre del 1984 ha diretto il Consolato a Tolosa, in Francia, prima di rientrare al MAE dove è rimasto fino al settembre del 1987, dirigendo l’ufficio Cooperazione Scientifica della Direzione Generale per le Relazioni Culturali, e successivamente l’ufficio Affari Generali e Accordi Culturali della stessa Direzione Generale. In quel periodo ha anche frequentato e superato il corso di superiore informazione professionale per dirigenti dello Stato, della durata di un anno, al termine del quale ha discusso una tesi sulla Zona Economica Esclusiva.

Dal settembre del 1987 al gennaio del 1992 è stato Consigliere per gli Affari Sociali e l’Emigrazione presso l’Ambasciata a Ottawa, in Canada. Durante quel periodo si è sposato, a Montreal, con Dana. Sono nate a Ottawa le prime due figlie, Linda ed Elisa.

Nel gennaio del 1992 si è spostato con la famiglia a Copenaghen, in Danimarca, dove ha assunto presso l’Ambasciata le funzioni di Vice Ambasciatore e Primo Consigliere per gli Affari Politici. A Copenaghen è nata la terza figlia, Maria Grazia.

Nel settembre del 1975 è rientrato a Roma al MAE, dove ha diretto prima l’ufficio America Latina della Direzione Generale per gli Affari Economici e poi l’ufficio Atti di Stato Civile della Direzione Generale Emigrazione e Affari Sociali. Dal febbraio del 1999 al settembre del 2002 è stato Primo Consigliere presso la Rappresentanza Permanente italiana alla Nazioni Unite in New York, dove è nato il quarto figlio, Marco.

Dal settembre del 2002 all’ottobre del 2006 è stato Ambasciatore a Lusaka, in Zambia, accreditato anche a Lilongwe-Malawi e a Gaborone-Botswana nonché presso il COMESA (Common Market of Eastern and Southern Africa) e la SADC (Southern Africa Development Community) con titolo e rango di Ambasciatore.

È rientrato a Roma, presso la Direzione Generale per i Paesi dell’Africa sub-sahariana, dove dall’ottobre del 2006 al giugno del 2010 ha svolto le funzioni di Coordinatore per le Organizzazioni sub-sahariane, per il Gruppo di lavoro (COAFR, con sede a Bruxelles presso l’Unione Europea) e per le iniziative culturali che riguardano il continente africano, nonché di Coordinatore per la realizzazione della Joint Africa EU Strategy (JAES).

Dal giugno del 2010 al settembre del 2012 è stato Ambasciatore ad Accra, in Ghana, accreditato con credenziali di Ambasciatore anche a Lomé-Togo.

Il 2 gennaio del 2011 è stato promosso al grado di Ministro Plenipotenziario. Dal settembre del 2010 all’agosto del 2014 ha diretto il Consolato Generale di prima classe a Toronto, in Canada.

Rientrato a Roma presso la Direzione Generale per il Sistema Paese, ha preparato un’apposita Relazione per il Segretario Generale su “I flussi turistici dal Nord America (USA, Canada e Messico) verso l’Italia”.

È andato in pensione, per limiti d’età, alla fine di novembre del 2014, a coronamento d’una carriera in diplomazia durata oltre quarant’anni.

Da allora, risiede con la famiglia a Toronto, anche se ha mantenuto forti legami con il Paese natio nel quale si reca spesso.

Nel corso della carriera diplomatica è stato insignito delle seguenti onorificenze: Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; Moschettiere dell’Armagnac in Francia; Commendatore dell’Ordine Dannebrog, Capitolo dell’Ordine Reale Danese dei Cavalieri; Cavaliere di Merito con Placca del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.