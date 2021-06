Trovate in possesso di arnesi da scasso: denunciate due giovani pregiudicate

Le due donne sono state rimpatriate con foglio di via obbligatorio, impedendo loro il ritorno nel Comune di Chieti per i prossimi tre anni

CHIETI – Gli agenti della Squadra Volante di Chieti, nella giornata di lunedì, hanno rintracciato due giovani, entrambe di ventiquattro anni e domiciliate presso un campo nomadi alle porte della Capitale, che vagavano presso le vie del centro storico. Le donne erano state segnalate alcuni minuti prima al 113 da un cittadino che si era insospettito dagli atteggiamenti delle due.

Gli agenti, dopo averle fermate e verificato che avevano numerosissimi precedenti di polizia e condanne per reati contro il patrimonio, le hanno sottoposte a perquisizione trovandole in possesso di un grosso cacciavite, che una di loro aveva occultato nel reggiseno, e di un ritaglio di plastica sottile, nascosto invece negli slip, per provare ad aprire le porte senza mandata.

Le giovani sono state denunciate a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e il questore Annino Gargano le ha rimpatriate con foglio di via obbligatorio, impedendo loro il ritorno nel Comune di Chieti per i prossimi tre anni.