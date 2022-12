Trofeo Tom Rosati – Lo Sport che Vogliamo 2022 a Pescara

PESCARA – Un torneo di calcio amatoriale in ricordo di una figura di straordinario profilo come quella del mister Tom Rosati, che fu allenatore del Pescara negli anni d’oro della prima promozione in serie B dell’era moderna (stagione 1973-1974) ed educatore di giovani talenti del calcio locale. La manifestazione – “Trofeo Tom Rosati – Lo Sport che Vogliamo” – si terrà presso il campo antistadio Adriano Flacco a partire dalle ore 9.30 di venerdì 30 dicembre 2022. Parteciperanno le compagini amatoriali dell’Asd Cantera Adriatica femminile, l’Asd Dinamo Calcio Pescara, una rappresentativa di persone detenute della Casa circondariale San Donato di Pescara e una squadra composta da cittadini immigrati presenti sul nostro territorio.

“E’ una manifestazione sportiva ma anche e soprattutto un’occasione di solidarietà a scopo sociale – ha detto il presidente della Commissione comunale allo Sport Adamo Scurti – E’ infatti parte del progetto “Lo Sport che vogliamo” che intende divulgare le buone pratiche e i migliori comportanti sia all’interno che al di fuori del campo di gioco. Durante le partite avrà luogo infatti una raccolta di fondi per sostenere l’associazione “SottoSopra” che si dedica quotidianamente ad attività ludico- ricreative a beneficio di giovani e meno giovani diversamente abili. Come Commissione allo Sport non potevano che essere al fianco di questa iniziativa che sono certo accoglierà i favori di chi crede nella solidarietà e sente il dovere di impegnarsi per aiutare chi vive il disagio”.

All’organizzazione del Torneo Tom Rosati hanno collaborato l’Unione sportiva Acli Abruzzo-Pescara, l’Avis comunale Pescara, l’Asd Cantera Adriatica Pescara, l’Asd Dinamo Calcio Pescara, l’associazione SottoSopra, la Casa circondariale di Pescara e l’Amministrazione comunale.