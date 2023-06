PRATI DI TIVO – Insieme su due ruote col sorriso è il leit-motiv della seconda edizione del Trofeo Scuola di Ciclismo Prati di Tivo con svolgimento a Teramo presso il Parco Fluviale della Cona dove si trova il percorso permanente e nel quale settimanalmente si svolgono gli allenamenti. L’obiettivo rimane quello di offrire un sano spettacolo sportivo grazie ad una perfetta organizzazione dei dirigenti teramani che hanno voluto recuperare l’appuntamento inizialmente previsto lo scorso 28 maggio e spostato a domenica 4 giugno per la messa in sicurezza del percorso. A partire dalle 13:30 il ritrovo e dalle 15:00 in poi l’inizio delle gare su quattro tipologie del percorso a seconda del grado di difficoltà rapportato all’età del singolo partecipante, in presenza di ostacoli artificiali e pietraie con l’aggiunta solo per le categorie G5-G6 di dossi, tronchi salti come è la mountain bike moderna ai tempi attuali.

Trofeo Scuola di Ciclismo Prati di Tivo 2023 al Parco Fluviale della Cona ultima modifica: da