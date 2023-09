Trofeo Matteotti 2023: percorso e programma completo

PESCARA – Il percorso del Matteotti 2023 resta fedele alla tradizione. Sono 195 i km in programma, costituiti da un circuito di 15 km da ripetere per 13 volte attraverso i comuni di Pescara (dove sono posti la partenza alle ore 11.15 e l’arrivo tra le ore 15.53 e 16.22, entrambe da Piazza Duca degli Abruzzi) e Montesilvano. Punti nevralgici del tracciato saranno le salite di Bivio Colle Caprino e Bivio Montesilvano Colle, dalla cui vetta mancheranno solamente sei chilometri alla conclusione, quasi tutti in leggera discesa. Gli ultimi 3 km scendono, inizialmente, per circa 1,2 km; poi si svolta a destra sulla SS 16 per i restanti 2,8 km completamente pianeggianti su di un’ampia carreggiata in asfalto di circa 10 mt.

PROGRAMMA GARA

DOMENICA 17 SETTEMBRE 2023

GRAND HOTEL MONTESILVANO – Via Kennedy, 28, 65015 Montesilvano PE – info@ghmeurhotels.com // 085 835887

8:00 – 8:55 | verifica licenze & punzonatura (Grand Hotel Montesilvano)

9:00 – 9:30 | riunione tecnica (Grand Hotel Montesilvano)

9:30 – 9:50 | riunione sicurezza (Grand Hotel Montesilvano)

10:00 | ritrovo (piazzale della stazione) – pulman, ammiraglie e carovana

10:15 | incolonnamento carovana, apertura foglio firma e presentazione team

11:00 | incolonnamento di tutta la carovana e trasferimento neutralizzato verso piazza Duca degli Abruzzi