Trofeo Kemipol e del Trofeo GLS-GS: orari e società partecipanti alle gare

PINETO – A Scerne di Pineto si respira aria di grande entusiasmo con lo svolgimento del Trofeo Kemipol e del Trofeo GLS-GS domenica 2 maggio. Apertura mattutina dedicata agli esordienti (Trofeo Kemipol) sotto la firma dell’Addesi Cycling per l’assegnazione del titolo regionale FCI Abruzzo. Con ritrovo a partire dalle 8:00 presso la sede della GLS, sono previsti 5 giri di un circuito di 5 chilometri per i ragazzi di primo anno (partenza alle 9:30), 7 le tornate per quelli di secondo anno (partenza alle 10:30) tra la zona industriale di Scerne di Pineto e Torre San Rocco con un tratto di strada in leggera ascesa al 2% di pendenza.

Al Team Go Fast spetta il compito di mettere in cantiere la gara allievi (Trofeo GLS-GS) nel pomeriggio: ritrovo alle 13ç30 presso la sede della GLS, partenza alle 15:30, circuito di 11 giri di 5 chilometri cadauno, lo stesso affrontato al mattino dagli esordienti.

Sono circa 260 gli atleti al via promiscuamente tra esordienti e allievi in rappresentanza delle seguenti società: Team Go Fast, Acd Guarenna, Flanderscolors Galloo Team, Asd Moreno Di Biase, Pedale Sulmonese, Pedale Rossoblu Truentum, Pedale Teate, Amici della Bici Junior (Abruzzo), Velosport Ferentino, SS Lazio Ciclismo, Marco Pantani Official Team, Team Logistica Ambientale, Team Terenzi Bike, Team Coratti-AS Roma Ciclismo, Effetto Ciclismo-Noi Sport, Team Nereggi-Coratti (Lazio), OP Bike, Associazione Ciclistica Recanati, Pedale Chiaravallese, Recanati Marinelli Cantarini, Pedale Rossoblu Picenum, Alma Juventus Fano, Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci (Marche), Team Fortebraccio, Team Specialized Terni (Umbria), Andria Bike, Acd Terra di Puglia, Pro.Gi.T. Cycling Team, Team Eurobike, GC Salentino, Asd 1 Dente in più, Canusium Bike (Puglia), Team Cesaro, Amicisuperski, D’Aniello Cycling Wear (Campania), Cicli Fiorin Cycling Team (Piemonte), Isolmant Premac Vittoria, Vallecamonica Asd (Lombardia), Fontanafredda Sicilia, Multicar Amaru-Equipe Sicilia, Ciclo Sport Melanzì, Gscd Almo e Team Nibali (Sicilia).