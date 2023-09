Trofeo Fuorisella Bike 2023 ad Alba Adriatica: il bilancio

ALBA ADRIATICA – Nel proprio curriculum, il sodalizio Fuorisella Bike ha conquistato un altro importante successo organizzativo sulle strade di Alba Adriatica, in contrada Basciani, dove ha curato nei minimi particolari l’allestimento del Trofeo Fuorisella Bike con la collaborazione dell’Acsi Teramo.

Si sono dati battaglia circa 100 atleti, suddivisi a loro volta in due distinte partenze tra prima e seconda serie, caratterizzate da un grande agonismo ed hanno evidenziato le ottime capacità di quei corridori che andavano a caccia della fuga piuttosto che tenere cucita la corsa per un epilogo a ranghi compatti che non c’è stato nelle due singole gare.

Nella prima batteria riservata alla seconda serie con 13 giri agonistici del circuito di Basciani, a cercare la fuga per primi sono stati Fabrizio Apruzzese (SBT Team), Marco Marzetti (New Mario Pupilli), Carlo Iafrate (Torello Bike) e a loro volta raggiunti nel finale da Italo Soldi (Giuliodori Renzo Asd) e Alberto Corradetti (Team Go Fast Event). Tra i battistrada, volata a cinque dove ha prevalso Marzetti davantri a Soldi, Iafrate, Apruzzese e Corradetti, mentre alle loro spalle è giunto il grosso del gruppo con un gap di 42 secondi e regolato in sesta posizione da Francesco Ciucani (Torello Bike). A ben figurare tra le donne il terzetto Emanuela Sampaolesi (Team Ponte Cycling), Romina Ordonzelli (Bike Station) e Valentina Di Matteo (Adriatico Team Polisportiva).

In quella successiva riservata alla prima serie (16 giri), a rendere la vita dura al gruppo uno scatenato drappello di sette attaccanti con Giacomo Giuliodori (Team Giuliodori Le Velò), Luca Carassai (Team Go Fast), Danilo Casalanguida (Team Vini San Giacomo), Emanuele Di Fiore (Abitacolo Sport Club), Francesco Saccucci (DSM Cycling), Aurelio Di Pietro (Team Diemme Sport) e Andrea Pierangelini (HG Cycling Team). Su di loro sono poi rientrati Denian Luku (Team Studio Moda), Emanuele Scipione (Team Diemme Sport), Simone Cecarini (Torello Bike) e Fabrizio Titi (Vibrata Bike 2005). Scipione è poi salito in cattedra alla conquista del successo con una poderosa volata negli ultimi 150 metri dove nulla hanno potuto Luku e Titi, così come gli altri compagni di fuga. A 1 minuto e 15 secondi il gruppo dei migliori ristretto a una dozzina di unità regolato da Micheal Gerini (Avis Sassoferrato).

Ermanno Di Giosia, presidente e atleta di Fuorisella Bike: “È stata ed è una lunga stagione sui pedali, abbiamo iniziato con il maltempo a febbraio sul lungomare di Alba Adriatica con il Memorial Lello Pasqualini e chiuso il cerchio con il caldo estivo recuperando il Trofeo Fuorisella Bike. Mi ritengo soddisfatto del lavoro organizzativo svolto e condiviso con tutti i soci del direttivo e anche con i componenti delle nostre famiglie. Un ringraziamento allo staff di Acsi Teramo con il suo presidente Raffaele Di Giovanni, al comune di Alba Adriatica e alla Polizia Locale per aver garantito la sicurezza e la chiusura al traffico veicolare insieme all’Associazione Carabinieri in congedo e alle scorte tecniche Val Vibrata. Infine un grazie agli sponsor Frigomeccanica, Santucci&Di Silvestre, Farmacia Gasparroni, Fustellificio Paco, Terplast, Conad (Alba Adriatica), Kreazione, Mivv, Enalux, Siry Work, Adriatica Rottami, FisioMed, Ceteas, MEP, NC Technology, Carpenteria Metallica Rossi Lamiere srl, Itec Calor, La Gioconda, GF torneria automatica di precisione, RCM Center, Italia Box, EDF, Colonnelli, IPR Industrie Plastiche Riunite e Bar Gelateria Venezia che sono il motore di questo grande gruppo di amici e di appassionati veri di questo sport”.

Sul canale Youtube di Ultimokm Ciclismo Abruzzo ultimokm ciclismoabruzzo – YouTube la sintesi video disponibile a breve con il commento e il montaggio di Marco Romani.