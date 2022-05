Autogiro d’Italia torna a Pescara per l’ultima sfilata dell’edizione 2022

PESCARA – L’Autogiro d’Italia ritorna a Pescara, esattamente da dove aveva preso le mosse 6 giorni e 1610 chilometri fa. Sarà ancora Piazza della Rinascita, per tutti Piazza Salotto ad accoglierlo, dopo un ultima sfilata a Corso Umberto I al termine della quale le autovetture faranno bella mostra di se, in una sorta di museo a cielo aperto insieme a quelle esposte dal Pescara Corse Veteran Car.

Ieri si sono svolte le votazioni per il concorso di eleganza, primo posto assegnato all’equipaggio 240 su Ferrari 330 GT 2+2 del 1966. Il podio è completato dall’equipaggio 219 su Jaguar XK140 del 1957 e l’equipaggio 237 su Morgan plus 8 del 2004. L’arrivo del primo equipaggio è previsto per le ore 15 circa.