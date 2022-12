Trenitalia, pronta la nuova fermata di Martinsicuro: caratteristiche

Sarà attiva da domenica 11 dicembre 2022 sulla linea Adriatica tra Porto d’Ascoli e Alba Adriatica. Dotata di sottopasso, ascensori, percorsi tattili per ipovedenti

MARTINSICURO – Attiva da domenica 11 dicembre la nuova fermata di Martinsicuro, in provincia di Teramo, posta sulla Linea Adriatica tra le stazioni di Porto d’Ascoli e Alba Adriatica. La nuova opera – prevista da un Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2020 da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS), Regione Abruzzo e Comune di Martinsicuro – è stata presentata oggi da Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale, Massimo Vagnoni, Sindaco del Comune di Martinsicuro e Roberto Laghezza, Direttore commerciale Adriatica di RFI.

La fermata di Martinsicuro – che prevede 8 treni nei giorni feriali e 6 nei festivi – è in linea con i vigenti standard europei previsti per i servizi ferroviari e garantisce un elevato comfort per i viaggiatori e l’accessibilità alle persone con disabilità e a ridotta mobilità: marciapiedi lunghi 250 metri ed alti 55 cm, per facilitare la salita e la discesa dai treni, due ascensori, pensiline e sottopasso con percorsi tattili per ipovedenti, segnaletica fissa e variabile per l’orientamento e l’informazione al pubblico, impianti d’illuminazione realizzati secondo criteri di efficienza energetica.

Investimento complessivo di 2,6 milioni di euro, equamente cofinanziato tra RFI e Regione Abruzzo. La fermata di Martinsicuro – che dista meno di 1 chilometro dal lungomare – facilita l’utilizzo del treno per residenti e turisti, incrementando così l’attrattività della fascia costiera tra Alba Adriatica e la foce del Tronto.