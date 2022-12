“Dal cratere alla ripartenza, il PNRR per il territorio”, incontro a L’Aquila

L’AQUILA – Il Fondo Complementare in numeri e progetti: sarà questo l’oggetto dell’incontro intitolato “Dal cratere alla ripartenza, il PNRR per il territorio”, promosso dalla fondazione Magna Carta per tracciare un primo consuntivo dell’impiego del fondo complementare del PNRR dedicato ai crateri del 2009 e del 2016-2017, della risposta dei territori interessati ai bandi proposti e delle opportunità di investimento e sviluppo che ne potranno derivare. L’appuntamento è per venerdì 9 dicembre alle ore 10:30 all’Aquila, presso la libreria Colacchi (corso Vittorio Emanuele, 5). L’iniziativa si svolge nell’ambito del protocollo di intesa per la promozione dei bandi e la stimolazione progettuale sul territorio, siglato fra alcuni enti e fondazioni, fra cui Magna Carta, e la cabina di coordinamento degli interventi del fondo complementare (in particolare la struttura commissariale per il sisma 2016-2017, che la guida, la struttura di missione per il sisma 2009 e il dipartimento ‘Casa Italia’). Ad aprire i lavori sarà il presidente di Magna Carta, Gaetano Quagliariello. Seguiranno gli interventi di Giulio De Rita, coordinatore del tavolo delle fondazioni e degli enti aderenti al protocollo di intesa, Romina Raulli, responsabile di Magna Carta L’Aquila, e Sandro Antenucci, rappresentante di Magna Carta al tavolo delle fondazioni.

