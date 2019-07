Tre nuovi voli da Pescara per Caraibi e Emirati Arabi

In collaborazione con Abruzzo Airport, Costa Crociere offre nuove rotte per raggiungere alcune delle destinazioni più affascinanti proposte dalle navi dalla compagnia battente bandiera italiana

PESCARA – Costa Crociere rafforza la propria partnership con L’Aeroporto d’Abruzzo. A partire da dicembre 2019, grazie alla collaborazione con Abruzzo Airport, saranno disponibili tre nuovi voli che permetteranno agli ospiti che hanno scelto una crociera Costa di raggiungere, direttamente e comodamente da Pescara, due tra le destinazioni più esclusive tra quelle proposte dalla compagnia italiana: Caraibi e Emirati Arabi.

Ieri mattina, presso l’Aeroporto d’Abruzzo a Pescara, i vertici dell’Aeroporto hanno voluto testimoniare la rinnovata collaborazione con Costa Crociere, sottolineando la qualità del lavoro svolto finora, volto a raggiungere importanti obiettivi, primo fra tutti, l’internazionalizzazione dello scalo.

I tre voli che partiranno da Pescara sono inclusi nel servizio Fly&Cruise, che per prima Costa ha proposto ai sui ospiti a dimostrazione del suo ruolo pioneristico nel settore, offrendo loro l’opportunità di raggiungere comodamente i porti di imbarco di Dubai e Guadalupa partendo dall’Aeroporto d’Abruzzo tramite voli charter Costa dedicati. Il programma comprende anche altri servizi esclusivi, come i transfer aeroporto/porto e viceversa e il trasporto del bagaglio dall’aeroporto alla cabina, per garantire massima comodità.

“Dopo 5 voli e più di 1000 Ospiti, grazie alla collaborazione con Abruzzo Airport siamo felici di poter continuare ad offrire ai nostri croceristi la possibilità di raggiungere destinazioni magnifiche partendo comodamente da casa propria.” – spiega Giovanni Genovese, Area Manager Sud Italia di Costa Crociere – “Da sempre, il nostro obiettivo è proporre nuovi servizi di qualità pensando alle esigenze dei nostri Ospiti”.

Il primo volo per Dubai è previsto il 6 dicembre 2019, per la crociera di 8 giorni a bordo di Costa Diadema negli Emirati Arabi e Oman e replicato sempre sullo stesso itinerario il 29 dicembre; il 29 febbraio 2020, invece, sarà la volta del volo verso i Caraibi destinazione Pointe a Pitre per la crociera di 8 giorni a bordo di Costa Favolosa.

ITINERARIO LE PERLE DEL CARIBE

Costa Favolosa salperà da Pointe a Pitre, Guadalupa, nelle Antille. Dopo un giorno di navigazione gli ospiti arriveranno a La Romana, dove potranno godere delle varie opportunità offerte dalla sosta di due giorni. Costa Favolosa giungerà poi nel paradiso tropicale dell’Isola Catalina. Terza tappa di questo viaggio alla scoperta dei Caraibi è St. Maarten, dove gli ospiti troveranno relax assoluto e meravigliosi paesaggi, oltre che la “movida” notturna più rinomata dei Caraibi. Gli ospiti arriveranno poi a Antigua; uno spettacolo di danze caraibiche, un emozionante tramonto in riva al mare, sono solo alcune delle fantastiche esperienze che gli ospiti Costa potranno vivere in questa destinazione unica. Infine Martinica, con la sua vegetazione lussureggiante e le bianche spiagge. L’itinerario prevede poi il ritorno a Pointe a Pitre, Guadalupa.

ITINERARIO EMIRATI ARABI E OMAN

La crociera di Costa Diadema di 7 giorni partirà da Dubai. Costa Diadema salperà poi alla volta di Muscat, capitale del Sultanato dell’Oman dal grande patrimonio storico e culturale. Dopo un giorno di navigazione gli ospiti giungeranno a Doha, Qatar, dove potranno ammirare il caratteristico Suq e la Moschea del Fanar. Sarà poi la volta di Abu Dhabi, dove gli ospiti avranno a disposizione due giorni di sosta in porto così da poter meglio scoprire tutto il fascino magico e i tesori della capitale degli Emirati Arabi Uniti. Costa Diadema farà poi ritorno a Dubai.