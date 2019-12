Trasporto urbano a Teramo: novità, percorsi e orari

Da lunedì prossimo il via alla linea 9 e prolungamento della linea 1 nell’orario festivo, per collegare la frazione di Villa Pavone/Cartecchio con il Centro storico

TERAMO – Con determina dirigenziale, su impulso dell’assessore ai trasporti Stefania Di Padova, è istituita la linea per trasporto del servizio urbano, linea 9 e contestualmente viene sancito il prolungamento del percorso della linea 1, nell’orario festivo, per collegare la frazione di Villa Pavone/Cartecchio con il Centro storico con contestuale modifica del prospetto orario della linea 1/.

Dopo l’intesa con il gestore delle linee di trasporto urbano, si è stabilito che i provvedimenti prenderanno il via da lunedì prossimo, 16 Dicembre.

L’atto stabilisce di strutturare il prospetto orario della nuova linea urbana in maniera tale che transiti intorno alle 7:40/7:45 nella frazione di Villa Pavone per poter essere utilizzata dagli studenti che si dirigono verso il centro urbano; la nuova linea urbana viene dotata di corsa bis durante le fasce orarie di punta, principalmente a servizio della popolazione studentesca.

Per ciò che concerne la linea 1, viene stabilito di servire il Cimitero Urbano nei giorni festivi mediante prolungamento del percorso sul tracciato di via Luigi Maria Pirelli e di via del Cimitero, con riscorso alla rotonda ipogea di viale Europa durante l’orario di apertura del Cimitero Urbano.

Oltre ciò, la determina stabilisce di estendere a tutti i possessori di abbonamento per il Trasporto Pubblico Locale – Servizio Extraurbano emesso da una delle Aziende Concessionarie, gli stessi vantaggi economici che sono oggi riservati a coloro che, in possesso di un abbonamento per il Trasporto Pubblico Locale – Servizio Extraurbano emesso dalla Baltour S.r.l., chiedano l’estensione anche al Servizio Urbano.

La linea 9 ha il seguente percorso.

ANDATA piazza Garibaldi (capolinea), c.ne Ragusa, p.le San Francesco, ponte San Francesco, via A. De Gasperi, via Po, viale Europa, rotonda ipogea, via L.M. Pirelli, Cimitero, via del Cimitero, via L.M. Pirelli, via Melozzi, via L.M. Pirelli, rotonda ipogea, viale Europa, SP18, via E. De Cupiis, zona 167, via Giovanni XXIII, largo Enzo Cifaldi (capolinea);

RITORNO largo Enzo Cifaldi (capolinea), via don Primo Mazzolari, viale Europa, carrozzeria Pellanera (inversione di marcia), viale Europa, rotonda ipogea, via L.M. Pirelli, Cimitero, via del Cimitero, via L.M. Pirelli, via Melozzi, via L.M. Pirelli, rotonda ipogea, viale Europa, via Po, via A. De Gasperi, ponte San Francesco, p.le San Francesco, c.ne Ragusa, piazza Garibaldi (capolinea);

Ecco tutti gli orari: