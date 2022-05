Trasporto pubblico urbano Teramo: percorso linee fino al 27 maggio

TERAMO – Il Comune di Teramo rende noto che da oggi, lunedì 23 marzo 2022 e fino alle ore 18.00 di Venerdì 27 maggio prossimo, e comunque fino a fine lavori in corso lungo le tratte interessate, le seguenti linee del Trasporto pubblico urbano subiranno le seguenti modifiche di percorso:

Linea 1 e Linea 1/ (direzione Colleatterrato – Piazza Garibaldi): Via Roma – Via Po – Via Fonte Regina – Ponte San Ferdinando – Piazzale San Francesco – Piazza Garibaldi – ………..;

Linea 7 (direzione Stazione FF.SS. – Università): Via Pannella – Stazione FF.SS. (fermata TUA) – Viale Crispi – Via Roma – Via Po – Via De Gasperi – Colleparco.