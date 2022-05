Raccolta fondi di Conad Adriatico per la nuova sede CRI Teramo

TERAMO – Dal 16 maggio e fino al 15 giugno, in diversi punti vendita Conad della provincia teramana sarà attiva la raccolta fondi, promossa da Conad Adriatico nell’ambito del più ampio progetto “Sosteniamo il futuro”, per la realizzazione di una nuova sede per il Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana.

«Siamo lieti di poter dare il nostro contributo», dice l’AD di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando, «Da sempre cerchiamo e vogliamo aiutare la nostra comunità promuovendo e sostenendo, come in questo caso, azioni ed iniziative virtuose sul territorio. Appartenenza e centralità delle persone sono parte dei nostri valori. Il nostro slogan “Persone oltre le cose” fotografa bene chi siamo; oltre ad avere buoni asset economici, patrimoniali e finanziari, è necessario avere buoni anche gli asset intangibili, quelli che non si toccano, quelli che non si contano, quelli che non si pesano, ma che rappresentano il termometro che misura il livello di inserimento e radicamento della cooperativa e dei Soci nel proprio tessuto sociale».

«Ringraziamo Conad Adriatico per il sostegno che ci sta fornendo in questo momento, con la raccolta fondi avviata nei suoi supermercati, e tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa con un piccolo contributo», dice la presidente della CRI di Teramo, Fiorenza Di Falco, «Purtroppo è impellente la necessità di una nuova sede centrale e per realizzarla sono necessarie ulteriori risorse».

Per continuare ad operare a pieno regime con le numerose attività svolte a favore della comunità, tra cui spiccano quelle socio-assistenziali e sanitarie, i volontari Cri di Teramo hanno bisogno di una struttura con spazi adeguati per ospitare mezzi e personale, che sia collocata nelle immediate vicinanze del centro urbano, delle principali vie di comunicazione e dell’ospedale.

La sede centrale dell’Associazione è stata situata negli ultimi anni a Teramo, nei locali nell’ex Itc Comi 2, di proprietà della Provincia e ora destinati a ospitare le aule del liceo scientifico. Per questo è stato richiesto il trasferimento del Comitato Cri di Teramo ma, nonostante l’interlocuzione con istituzioni, enti e privati, non è stata trovata una soluzione alternativa.

I clienti che desiderano dare il loro contributo alla raccolta fondi avviata da Conad Adriatico, per la realizzazione della nuova sede della Cri di Teramo, potranno farlo donando un euro (o un suo multiplo) alla propria spesa.

A sostegno del Progetto, Conad Adriatico aggiungerà alla raccolta fondi un ulteriore contributo.

L’iniziativa è attiva nei seguenti punti vendita:

– Spazio Conad nel Centro Commerciale Gran Sasso di Piano d’Accio, nel comune di Teramo;

– Conad di via Cona a Teramo;

– Conad di Villa Mosca, in via Maria Palma Mezzopreti, a Teramo;

– Conad City di Piano della Lenta, sulla Sp 51 per Putignano, a Teramo;

– Conad di via Luigi Settembrini a Montorio al Vomano;

– Conad City situato a Borgo San Leonardo 1, a Isola Del Gran Sasso;

– Conad situato in contrada Salara, sulla ss 150, a Basciano;

– Margherita Conad in via Nazionale 95 a Civitella del Tronto;

– Conad City in via Nazionale a Castelnuovo Vomano (nel comune di Castellalto);

– Conad City – Piazza S. Salvatore – Campli.