Transiberiana, nuove partenze con i treni storici da Sulmona

Sabato 14 e domenica 15 settembre sarà possibile viaggiare da Sulmona facendo tappe nelle principali località del Molise con pernottamento incluso. Il programma completo

SULMONA – Dopo l’esperimento riuscito con I treni della neve promossi da Fondazione FS, che tra febbraio e marzo hanno collegato Roma con Sulmona e Roccaraso, a partire dal mese di settembre sono previste nuove partenze con i treni storici sulla ferrovia Sulmona-Isernia che ripropongono la formula del week end.

Il primo appuntamento in calendario è per sabato 14 e domenica 15 settembre: partendo da Sulmona e percorrendo l’intera tratta, oltrepassando l’Appennino, sarà possibile raggiungere alcune delle più suggestive località del territorio dell’Alto Molise fino ai capoluoghi Isernia e Campobasso.

Un intenso fine settimana che offrirà l’opportunità di partecipare a tante manifestazioni collegate all’iniziativa denominata “Prossima Fermata, Molise!”, che prevede il contributo della regione Molise nell’ambito del bando “Turismo è Cultura” a cui partecipa anche l’associazione LeRotaie convenzionata con Fondazione FS.

Oltre al viaggio a bordo di vetture d’epoca lungo la panoramica transiberiana sono previste degustazioni itineranti di prodotti tipici delle aziende agricole e casearie locali, mentre a Isernia, dove è previsto il pernottamento, i viaggiatori saranno coinvolti nei festeggiamenti per l’anniversario della riapertura della linea e in rassegne culturali e musicali. Il giorno successivo il treno storico proseguirà la sua corsa verso Campobasso, con visita del centro storico, e rientro a Sulmona nel tardo pomeriggio.

L’iniziativa con i treni del week-end sarà replicata due volte in autunno, con nuove partenze i prossimi 5/6 ottobre e 2/3 novembre.

PROGRAMMA

SABATO 14 SETTEMBRE

10:00 partenza in treno storico dalla stazione di Sulmona, itinerario panoramico risalendo la Valle Peligna e il Colle Mitra superando Pettorano sul Gizio, Cansano e Campo di Giove, entrando nel territorio del Parco Nazionale della Majella.

11:20 arrivo alla stazione di Palena, in quota a 1257 mt. s.l.m. Breve sosta intermedia nel panoramico valico della Forchetta, che degrada verso gli Altipiani Maggiori d’Abruzzo.

12:10 partenza del treno storico alla volta di Carovilli: si supera Roccaraso e si scende sulla valle del Sangro, per poi entrare nel territorio altomolisano.

13:25 arrivo alla stazione di Carovilli. Presso la “Piccola”, ex magazzino merci restaurato e a disposizione del pubblico, momento conviviale con pranzo degustazione di prodotti tipici delle aziende agricole molisane partecipanti alla giornata: formaggi di varia stagionatura tra cui il celebre caciocavallo altomolisano, salumi locali, vini Tintilia, birre artigianali, prodotti stagionali e da forno, dolci della tradizione locale.

Il pranzo degustazione per i viaggiatori che hanno acquistato il pacchetto treno storico + pernotto è già compreso nella quota totale. All’arrivo va unicamente esibito il titolo di viaggio cartaceo per l’ingresso all’area ristoro.

Per i viaggiatori che hanno acquistato il solo biglietto di viaggio A/R di due giorni, l’ingresso all’area ristoro per il pranzo degustazione ha un costo di € 15, acquistabile sul momento.

16:30 Partenza del treno storico dalla stazione di Carovilli.

17:10 Arrivo alla stazione di Carpinone: discesa per i viaggiatori che pernottano nella struttura alberghiera riservata, con servizio navetta dedicato sia per la sistemazione iniziale, sia per raggiungere Isernia la sera per le varie iniziative culturali e musicali previste in città in occasione del Settembre Isernino e per la visita del museo ferroviario dell’associazione LeRotaie, per poi fare rientro in bus per il pernotto.

17:30 Arrivo alla stazione di Isernia: discesa per tutti gli altri viaggiatori. Sistemazione nelle strutture alberghiere e a seguire visita libera della città, con le varie manifestazioni previste nel centro storico per il Settembre Isernino, tra cui “Saperi e Sapori” a cura di Molisanissimo e il concerto di Simone Sala Trio. Possibilità di visita gratuita anche del museo ferroviario dell’associazione LeRotaie, presso l’Officina della Cultura, ex rimessa locomotive, adiacente alla stazione, che dopo lungo tempo riapre in anteprima, a lavori quasi ultimati, esclusivamente per l’occasione dell’anniversario dell’apertura della ferrovia Sulmona-Isernia (settembre 1897).

dopo le 23:00 Al termine del concerto di Simone Sala Trio nel centro storico, partenza del bus riservato per rientro nella struttura dedicata ai viaggiatori scesi a Carpinone nel pomeriggio.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

9:00 Partenza del treno storico dalla stazione di Isernia, direzione Campobasso: si toccano le fermate di Carpinone, Cantalupo del Sannio e Bojano, lungo la piana che dà origine al fiume Biferno in cui si snoda in parallelo il tratturo Pescasseroli-Candela, sotto l’imponente massiccio del Matese.

9:10 Arrivo alla stazione di Carpinone, fermata per servizio viaggiatori riservata a quanti pernottano nella struttura riservata nelle vicinanze (servizio bus riservato per la stazione di Carpinone, con partenza alle ore 8:40).

10:35 Arrivo alla stazione di Campobasso, capoluogo molisano. Dalla stazione, situata in centro città, si raggiunge in pochi minuti a piedi la parte antica, con ingresso e visita guidata del Museo Sannitico di Campobasso, suddiviso in cinque sezioni storiche ricche di testimonianze che vanno dall’età del Bronzo fino all’Alto Medioevo, passando ovviamente per l’epoca sannitica. Per quanti amano camminare e sono di buon passo, non può mancare una visita alla parte alta della città, fino alla Chiesa di San Giorgio e al Castello Monforte, percorrendo i suggestivi vicoli e le scalinate che conducono sulla cima da dove si può ammirare un panorama suggestivo. Successiva sosta pranzo libera o presso i tanti locali della città.

14:35 Partenza del treno storico dalla stazione di Campobasso, per intraprendere il viaggio di rientro.

15:50 Arrivo ad Isernia, per l’incrocio con l’altro treno storico di giornata Sulmona-Isernia A/R del 15 settembre, in sosta nella stazione: un vero e proprio evento per lo scalo cittadino, che ospita sui propri binari due treni storici contemporaneamente. Breve sosta con le immancabili foto per immortalare un’occasione più unica che rara, prima della ripartenza.

16:15 Partenza da Isernia per rientro finale a Sulmona, con fermate per servizio viaggiatori a Carpinone (16:30) e Carovilli (17:00).

19:10 Rientro finale a Sulmona.

Orari indicativi, soggetti a modifiche durante la giornata in ragione della particolare circolazione turistica.