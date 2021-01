Tragedia Monte Cefalone, un’esercitazione per non dimenticare

L’esercitazione ha voluto ricordare le cinque persone morte a seguito della caduta di un elicottero il 24 gennaio 2021

L’AQUILA – Si é svolta a nella mattinata di oggi sul Monte Cefalone un’esercitazione in ricordo della tragedia che si verificò esattamente quattro anni fa.

Era il 24 gennaio di quattro anni fa quando un elicottero precipitò e cinque persone morirono a causa dell’incidente. L’elicottero stava trasportando uno sciatore che, cadendo, si era fratturato tibia e perone.

L’esercitazione commemorativa di stamattina ha voluto rimarca l’importanza della cultura del soccorso e della prevenzione in montagna, fondamentali per salvare altre vite umane. Un impegno che i membri del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo conoscono bene e per cui si battono ogni giorno, come dimostrano i numerosi interventi effettuati.